$!Yandel: “Mucha gente tiene talento, pero pocos llegan por falta de disciplina”

El cantante urbano puertorriqueño Yandel se siente feliz de estar nuevamente en República Dominicana y de pisar Premios Soberano este martes 15 de junio para recibir el Soberano especial a la Trayectoria, por sus más de 22 años de carrera siendo uno de los líderes del reguetón, junto a su colega y amigo Wisin.

Yandel tendrá una participación en la gala que será transmitida por Color Visión, canal 9 desde las 7:00 p.m. Y complementará el catálogo urbano de la premiación que incluye a Ozuna, Musicólogo, Chimbala, Jay Wheeler, entre otros.

El artista se ha mantenido como uno de los líderes del genero urbano sin acudir a los escándalos, aunque dijo que respeta lo que hagan los artistas para promocionar su tema.

Sobre el reconocimiento en Premios Soberano, dijo que se enteró mientras rodaba la película “Flow calle” de Caribbean Cinemas, por lo que le agradeció a Zumaya Cordero.

“Me siento muy contento de ese premio que me están dando, falta mucho por demostrar todavía”, agregó.

En una rueda de prensa para los medios locales desde el Hotel Jaragua, sede de la gala, el veterano reguetonero que llegó el domingo al país, calificó a Quisqueya como “hermana de Puerto Rico” por la cercanía y los compañeros artistas.

Controversias

A pesar de que en la música urbana las controversias venden, Llandel Veguilla Malavé, nombre de pila del artista nacido en Cayey, Puerto Rico el 14 de enero de 1977, prefiere mantenerse alejado de los escándalos, pero dice que no se opone a quienes recurran a los “sonidos” para promocionar una canción.

“Pienso que no es necesario, pero ayuda. Lo veo bien también. Tu buscas la manera de vender tu producto. A mi las controversias no me gustan, yo soy un tipo bien reservado, pero si me pasa una controversia y es positiva fluimos con ella. Respeto a todos mis hermanos (artistas) que buscan la manera de vender su producto”, argumentó.

Expresó que esto es una carrera de largo plazo y “hay que meterle la fuerza y empeño para seguir adelante”.

“Mucha gente tiene talento, y pocos llegan y dicen ‘wao, por qué no llego’, pero es que no hay dedicación, no hay profesionalismo, no hay, entonces ahí es que la cosa coge otro giro”, aseveró el veterano de la música urbana.

Dijo que la disciplina es vital para permanecer. “El día antes hay estar ready con lo qué hay que hacer, no es nada más nosotros sino la gente que está detrás de ti”.

El futuro de la música

El intérprete de “Rakata” expresó que la pandemia del coronavirus afectó la industria porque los artistas viven de las presentaciones en vivo, aunque resaltó los beneficios que reciben de las plataformas digitales.

“Los artistas vivimos de la música, de los shows, lo grueso son los shows, porque ahí cobramos el dinero que queremos, pienso que esto se va a mejorar y por eso aconsejo que se vacunen”, comentó para volver lo más pronto posible a los escenarios.

No obstante, indicó que el éxito trae el streaming.