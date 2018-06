Musical sobre Michael Jackson se dirige a Broadway

NUEVA YORK.- Una obra musical sobre Michael Jackson realiza una caminata lunar hacia Broadway

Los herederos de Michael Jackson y Columbia Live Stage develaron el martes los planes para un musical inspirado en la vida del Rey del Pop que esperan estrenar en Broadway en el 2020.

La historia de la puesta aún sin título será escrita por la ganadora de dos premios Pulitzer Lynn Nottage, quien usará el vasto catálogo de canciones de Jackson. El ganador del Tony Christopher Wheeldon fungirá como director y coreógrafo. Aún era demasiado temprano para decir quién estará en el elenco.

Se trata del proyecto teatral más reciente que presente a grandes luminarias del pop con sus mejores trabajos. La lista incluye a Donna Summer, Cher, Gloria Estefan, the Go-Gos y Huey Lewis and the News.

Como solista y con sus hermanos, Jackson vendió millones de discos y se convirtió en un ícono internacional con el lanzamiento de “Thriller”, el álbum más vendido de todos los tiempos, del que se desprenden éxitos como “Beat It” y “Billie Jean”. El ganador de 13 premios Grammy murió en el 2009, a los 50 años.

Nottage ha escrito “Sweat”, ‘’Intimate Apparel”, ‘’By The Way, Meet Vera Stark” y “Ruined”. Wheeldon, coreógrafo residente del New York City Ballet, fue director y coreógrafo de “An American in Paris” en Broadway. AP