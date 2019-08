$!MYriam Hernández sigue creyendo en la fuerza del amor

La chilena Myriam Hernández trae a la República Dominicana su tour “La Fuerza del Amor”.

Su primer contacto con el público lo tendrá la noche de este viernes en el Gran Teatro Regional del Cibao y la segunda y última función será el sábado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La artista que celebra sus veintiocho años en el escenario, echará mano a los títulos con los que ha sabido acariciar el corazón de su fanaticada. En una conversación con reporteros de DL, la artista reveló que interpretará, entre otras, canciones como “Ay amor”, “El hombre que yo amo”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor”, “Un hombre secreto”, “Tonto”, “Eres”, “Mío’, “Se me fue” y “Huele a peligro”.

“Estoy muy agradecida por la acogida que los dominicanos y dominicanas le han dado a mis canciones. Hace diez años que no actúo en Santiago, una ciudad hermosa con un público que siempre me ha dado un excelente trato. Espero poder satisfacer sus expectativas con esta gira que hemos llevado por distintos escenarios”, explicó a DL.

“La Fuerza del Amor” le ha permitido hacer un recorrido por su natal Chile, así como por Estados Unidos, Perú, Colombia, Italia, Suecia y España. La República Dominicana y San José de Costa Rica son las últimas paradas de esta gira.

“Es impresionante el afecto de la gente. Y ciertamente yo no tengo que grabar todos los años, porque mi repertorio es bastante potente y la gente lo escucha siempre. Me siento inmensamente agradecida a Dios y al público por el amor que me dan cuando estoy en un escenario o escuchan mis canciones”, comentó la artista.

Sobre sus canciones y su reflejo en la sociedad reflexionó: “La fuerza del amor cambia a la gente. Ejerce un poder trascendental en la formación de las personas. El mundo necesita mucho amor. Por eso quisimos hacer una gira con ese nombre que es título de una de mis canciones, para llevar el mensaje al mundo. Que nuestra generación entienda que las cosas las podemos cambiar y con ello le decimos a la nueva generación que es importante seguir nuestra apuesta al amor”, argumentó.

Su concierto ha sido aclamado en los escenarios en que se ha presentado. “El público dominicano se entrega. Fuera de territorio dominicano es el mismo comportamiento conmigo. Celebraremos este reencuentro en Santiago y en Santo Domingo”, proclamó.

Myriam Hernández es de las cantantes que nunca se han visto involucradas en escándalos. Su apuesta siempre ha sido buscar una mejor convivencia entre los seres humanos. El aporte como artista lo hace a través de las composiciones que escribe o las que graba de otros autores.

Los veintiocho años de carrera han sido reconocidos, además del aplauso, por importantes premiaciones tanto en su país como en el extranjero.

En el 2015, durante la celebración de sus 25 años de trayectoria internacional recibió el Premio de la Presidencia del Grammy Latino en reconocimiento a su trayectoria e ingresó en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Miami, Estados Unidos.

Su calidad interpretativa le ha permitido grabar con figuras internacionales como Marco Antonio Solís, Paul Anka, Cristian Castro, Gilberto Santa Rosa y Los Nocheros.