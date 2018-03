“Nosotros no hemos prohibido el Gagá”

Niega prohibición

El gobernador de San Pedro de Macorís, Luis Miguel Piccirillo McCabe, negó que se prohiban las expresiones culturales de los grupos de Gagá y Los Guloyas. “Me sorprendo al enterarme por los medios que nosotros hayamos tomado esa decisión. Lo que se hizo fue que en vista de los lamentables sucesos que se producen cada año cuando los grupos de Gagá se encuentran, estos son las confrontaciones propias a esa celebración para esta época del año, se dispuso que en lo adelante la Policía Nacional establezca una ruta para que no haya más muertes y heridos”, puntualizó Piccirillo McCabe al participar en el programa radial “La Cuestión” de Diana Lora y Patricia Solano. Manifestó que recientemente crearon un Comité de Seguridad Ciudadana y se estableció que ni la gobernación ni las alcaldías otorgarán permisos para que esas actividades se realicen en los lugares públicos para evitar actos violentos. “Nosotros no hemos prohibido ningún Gagá... ellos pueden bailar con las regulaciones de la Policía Nacional. Cuando se encuentran hay heridos o muertos. Se hizo una reunión con los alcaldes y algunos dijeron que otorgarían el permiso, pero otros no. Yo no tengo potestad, ni el alcalde para prohibir eso. En otros años se han producido muertos y lo que se busca es regular”.