$!Pablo Benegas: “En ocasiones perdemos cosas pequeñas por solo mirar el éxito”

En la producción discográfica que ya está disponible en todas las plataformas digitales consideró que capturaron muchas sensaciones en la grabación del álbum. El proceso de grabación no fue traumático porque cuando apareció la pandemia del coronavirus ya tenían casi listo el disco. “En lo único que nos afectó fue que tuvimos que posponer la gira de conciertos por España y Estados Unidos. Pero debo decir que lo hemos vivido como todo el mundo, hemos tenido que confinarnos, de pasar por una sensación de que se nos había quebrado la realidad”.

Honestidad

La Oreja de Van Gogh es un grupo que siempre se ha mantenido fiel a una propuesta musical honesta. La balada pop y rock son su carta de presentación y con ambos se han ganado la admiración de su gente.

No se suben en corrientes musicales de moda. “Son muchos años, muchos discos... lo hemos vivido todo prácticamente y eso te da una confianza para ser cada vez más honesto. No hemos tenido miedo. Estamos conscientes de que el éxito lo puedes tener en el frente y muchas veces no te permite ver lo que tienes a los lados, y ahí está la gente que te va acompañar en el camino. En ocasiones perdemos cosas pequeñas por solo mirar el éxito. Esa etapa ya nosotros la hemos pasado”, reveló.