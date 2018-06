Rosana dispuesta a hablar un tema urbano, pero con una condición

SANTO DOMINGO. La artista Rosana expresó que no está cerrada a la grabación de un tema urbano, siempre y cuando no se trate de un trabajo orientado al mercadeo.

“Estoy dispuesta a realizar una colaboración siempre y cuando sea un tema que se ajuste a mi”, expres[o la artista en un encuentro con la prensa este lunes.

La española que agota su nueva gira por América Latina ofreció sus declaraciones en un encuentro con la prensa precio a su presentación este miércoles 20 en Hard Rock Cafe, prometió un concierto sustentado en su nuevo disco En la memoria de la piel, pero aclaró que va a complacer al público. “Es un concierto acústico en el que podríamos cantar todas las canciones aunque necesitaríamos toda la noche”.

Aseguró que America Latina ha jugando un papel importante y recordó que su primer album le abrió las puertas de inmediato.

La cantautora reveló que todas sus canciones hablan de ella. “Todas mis canciones dicen de mi, quien me conoce me reconoce, quien no me conoce me conoce, sin embargo no las define como una biografía”, dijo.

“Como en casa” será un concierto único. “Intentaré regalarle al público un pedacito de vida”, explicó la intérprete de Si tu no estás aquí, entre otros éxitos.