Sergio Vargas: “A la mujer no se le teme, se le respeta y punto”

SANTO DOMINGO. El merenguero Sergio Vargas mostró este martes apoyo a la campaña de concietización que se efectúa en el país en contra de la violencia contra la mujer. El artista fue tajante en su postura hacia el trato que entiende merecen las féminas.

“A la mujer no se le teme... se le respeta y punto”, dice un post que publicó en su cuenta de Instagram.

Vargas explicó que su mensaje iba a propósito de “todos los abusos y maltratos que está recibiendo la mujer”

“He aquí una pequeña reflexión mañanera para hacer todos partes del cambio. ¿NI UNA MÁS...Algún problema???”, indicó. Su post provocó más de 100 comentarios en apoyo.

“Que bello nuestro Sergio Vargas bendiciones”, “Wow me encanta. Pero no todos saben ni pueden ser hombres’, “Muy lindas palabras si no te conviene déjala o déjalo naciste solo@ si no eres gemelo algún problema te queremos Sergio”, son algunos de las reacciones.

En la República Dominicana cada año decenas de mujeres mueren a manos de sus parejas o ex parejas. También es elevado el número de las que reciben maltrato físico y psicológico en la relación de pareja como fuera de ella.

Autoridades, como el Ministerio Público, y el Ministerio de la Mujer, efectúan diversos programas y campañas en procura de cambiar esta realidad. A la mismas se han sumado figuras públicas y otras entidades.