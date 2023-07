Restaurante Gaspar y chef Alberto Martín reciben certificado con el sello "Restaurants from Spain"

En una degustación de gastronomía española, realizada en la Residencia de la Embajada de España en el país, ICEX España Exportación e Inversiones entró al chef Alberto Martín y al restaurante Gaspar una placa que certifica la auténtica cocina española de calidad, con una imagen única y diferenciada con el sello "Restaurants From Spain".

Bajo la premisa de que la cocina española se considera un eje central en la promoción de España, se ha puesto en marcha el sello de calidad "Restaurants From Spain" otorgando a los cocineros y a los restaurantes un distintivo que certifica que fuera de España se ofrecen productos españoles y una propuesta fiel a las raíces.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas07-9596cc19.jpg Violeta Correa de Rodríguez, Chiara M. Ieromazzo de Rodriguez y Pilar Frias. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas08-1ebc7952.jpg Andres Rodríguez, Elvira de Rodríguez y Dr. Javier González del Rey. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas09-6b63fef8.jpg Ana Snchez, Jorge Urgal y Shantal Zuleta. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas10-59cee82c.jpg Norma Oliveira y Tony tarrazo. (KEVIN RIVAS)

El embajador de España en el país, Antonio Pérez-Hernández dijo: "A los españoles y dominicanos nos unen muchos lazos de todo tipo, pero yo creo que uno de los más potentes es el de la gastronomía... Gracias de verdad Antonio y gracias Alberto haces un trabajo fantástico".

Actualmente, hay más de 290 restaurantes certificados en más de 40 países. En América Latina y el Caribe más de 35 restaurantes han obtenido la certificación y en República Dominicana este es el primer restaurante en recibir la certificación.

"Es una satisfacción tremenda que después de tantos años fuera de España, más de 24 años, me reconozcan. Es un privilegio, es algo que me llama mucho la atención, que me ilusiona y realmente me apasiona", dice Martín a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas11-c1002de0.jpg Nuria Gurpegui, Walid Abassi y María Henriquez de Luna. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas12-d31f7d9e.jpg (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas14-fb4609d6.jpg Inés Aizpún yAlmudena Casado (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas15-81137e04.jpg Isee Lauprete y Rosina Schiffino de Bonarelli. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas16-20b8e297.jpg (KEVIN RIVAS)

"El Restaurante Gaspar, que forma parte del Club Hemingway, es el primer restaurante de República Dominicana en obtener dicha certificación", afirmó el embajador al entregar la placa.

El espacio gastronomico pertenece a D. José Antonio Rodríguez Copello que, junto con el chef del restaurante, D. Alberto Martín, recibieron su sello "Restaurants From Spain".

En el encuentro asistieron figuras públicas, los profesionales del sector gastronómico dominicano, así como empresarios y profesionales relacionados con España en el sector HORECA.

Sobre Alberto Martín

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas17-e6cc20b4.jpg (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas32-80995b9e.jpg Chef y Embajdor de Epaña en RD. (KEVIN RIVAS)

El Chef D. Alberto Martín, es uno de los mejores chefs a nivel nacional y uno de los reconocidos a nivel internacional. Se formó en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, cuenta con una larga carrera profesional, experiencia en España y en el exterior, así como con la formación en cocina española. De igual forma, se ocupa en ofrecer formación semanal a sus trabajadores para que estos estén informados de forma correcta sobre el menú y diversos productos españoles que se utilizan en la cocina del restaurante.

Sobre "Restaurants From Spain"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/29062023-certificacion-rfs-al-chef-alberto-martin-en-la-casa-embajada-espanola---kevin-rivas30-7c20f019.jpg (KEVIN RIVAS)

"Restaurants From Spain" es una distinción que actúa como instrumento de apoyo y reconocimiento a los restaurantes que pueden así presentarse como embajadores mundiales de la cocina española, convirtiéndose, a su vez, en ejemplo para futuros emprendedores y referencia para todas aquellas personas que buscan la autenticidad de nuestra cocina fuera de España.