×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Macrotech
Macrotech

Macrotech celebra 28 años de innovación en salud integral

La empresa impulsa la transformación digital en salud con su suite MADIH, que integra sistemas de gestión hospitalaria

    Expandir imagen
    Macrotech celebra 28 años de innovación en salud integral
    Macrotech consolida su presencia en República Dominicana, México y Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

    Macrotech, empresa dominicana líder en servicios integrales para el sector salud, celebra su 28 aniversario reafirmando su compromiso con la innovación, la tecnología y el bienestar de los pacientes.

    La empresa anuncia que consolida su presencia en República Dominicana, México y Puerto Rico, donde ha desarrollado proyectos de impacto, fortalecido alianzas y ampliado su portafolio.

    "Desde nuestra fundación en 1997, hemos sido pioneras en servicios integrales de salud, ofreciendo soluciones centradas en el paciente y altos estándares de calidad. Este aniversario refleja no solo años de servicio, sino también un renovado compromiso con la excelencia, la confianza y la innovación continua", expresó Joaquín Toribio, CEO de Macrotech.

    Además, impulsa la transformación digital en salud con su suite MADIH, que integra sistemas de gestión hospitalaria, plataformas de interoperabilidad y conectividad.

    Con una trayectoria de más de 25 años, la compañía ha aportado en áreas como terapias renales crónicas y agudas, gestión de diabetes con tecnología avanzada, nutrición clínica con su central de mezclas Macromix®, infusión con nuevas soluciones, y cirugía avanzada con productos que apoyan las mejores prácticas médicas.

      RELACIONADAS

      Macrotech cuenta con un equipo multidisciplinario, enfocado en diseñar soluciones a problemas de salud de alta complejidad, adaptadas a las necesidades de sus clientes, generando diferenciadores de alto valor que los convierten en un aliado estratégico del Sector Salud.

      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.