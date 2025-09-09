Macrotech celebra 28 años de innovación en salud integral
La empresa impulsa la transformación digital en salud con su suite MADIH, que integra sistemas de gestión hospitalaria
Macrotech, empresa dominicana líder en servicios integrales para el sector salud, celebra su 28 aniversario reafirmando su compromiso con la innovación, la tecnología y el bienestar de los pacientes.
La empresa anuncia que consolida su presencia en República Dominicana, México y Puerto Rico, donde ha desarrollado proyectos de impacto, fortalecido alianzas y ampliado su portafolio.
"Desde nuestra fundación en 1997, hemos sido pioneras en servicios integrales de salud, ofreciendo soluciones centradas en el paciente y altos estándares de calidad. Este aniversario refleja no solo años de servicio, sino también un renovado compromiso con la excelencia, la confianza y la innovación continua", expresó Joaquín Toribio, CEO de Macrotech.
Además, impulsa la transformación digital en salud con su suite MADIH, que integra sistemas de gestión hospitalaria, plataformas de interoperabilidad y conectividad.
Con una trayectoria de más de 25 años, la compañía ha aportado en áreas como terapias renales crónicas y agudas, gestión de diabetes con tecnología avanzada, nutrición clínica con su central de mezclas Macromix®, infusión con nuevas soluciones, y cirugía avanzada con productos que apoyan las mejores prácticas médicas.
Macrotech cuenta con un equipo multidisciplinario, enfocado en diseñar soluciones a problemas de salud de alta complejidad, adaptadas a las necesidades de sus clientes, generando diferenciadores de alto valor que los convierten en un aliado estratégico del Sector Salud.