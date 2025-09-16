×
Joarla Caridad presenta su colección Aura

Las joyas se distinguen por su versatilidad, con formas limpias y reversibles que invitan a explorar distintos estilos

    Expandir imagen
    Joarla Caridad presenta su colección Aura
    Joarla Caridad y Jorelis Caridad. (FUENTE EXTERNA)

    En un encuentro íntimo en el Museo Mundo de Ámbar, la diseñadora Joarla Caridad presentó su más reciente propuesta: Aura, una serie de piezas que combinan diseño sofisticado, innovación y un mensaje inspirador: celebrar lo que nos hace auténticos.

    Cada pieza, elaborada con maestría artesanal, simboliza la transformación que ocurre cuando, a través del autoconocimiento, comienzas a reflejar tu verdadera esencia y esa energía positiva se proyecta hacia todo lo que te rodea.

    Las joyas se distinguen por su versatilidad, con formas limpias y reversibles que invitan a explorar distintos estilos. Además, Joarla introduce la técnica inlay, un recurso que aporta modernidad y reafirma la maestría artesanal que caracteriza a la marca.

    "Con Aura queremos recordar que cuando te abrazas tal y como eres, todo a tu alrededor comienza a reflejar ese cambio. Cada pieza nace para acompañar la evolución constante de quienes se atreven a vivir su autenticidad con orgullo", expresó Joarla Caridad, fundadora y directora creativa de Joarla.

    Cada pieza de la colección cobra vida en el taller de la firma, donde el proceso de diseño y elaboración se convierte en una experiencia de experimentación y detalle.

    Desde los primeros bocetos hasta el acabado final, las manos expertas de su equipo materializan la visión creativa de Joarla Caridad, otorgando a cada joya un carácter único. 

    Este énfasis en lo hecho a mano no solo garantiza calidad, sino que transmite la calidez y el valor de la artesanía contemporánea dominicana.

    Sobre la firma

    • Joarla es una marca de joyería contemporánea con sede en la República Dominicana. Con un estilo divertido y sofisticado, la firma narra historias que reflejan la esencia del Caribe. Sus piezas celebran el encanto de lo cotidiano, abrazando una forma de vivir pintoresca y siempre con un toque de humor.
