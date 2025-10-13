Asystec inaugura oficina

Ejecutivos de la empresa Asystec, acompañados de empleados, aliados estratégicos, invitados especiales y ejecutivos de los medios de comunicación, realizarán la inauguración y bendición de su nueva oficina ubicada en Diamond Plaza, Avenida Los Próceres.

Raymond Marcelino, CEO de la empresa, ofreció las palabras de bienvenida y agradeció a todos los invitados especiales presentes por su apoyo durante estos 30 años de servicios ininterrumpidos como empresa líder en Tecnología de Información y Ciberseguridad, que cumple la empresa Asystec desde su fundación en Diciembre del 1995.

Presentó además las nuevas:

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/foto-14-reverendo-diacono-jose-rosado-ofrece-la-bendicion-al-ing-raymond-ma-c0592994.jpg Reverendo Diacono José Rosado ofrece la bendición al Ing. Raymond Marcelino (FUENTE EXTERNA)

Estrategias de negocios

Alianzas estratégicas

El plan de expansión

Crecimiento de la empresa a nuevos territorios y países

Dentro de los planes de expansión se cuenta la nueva empresa Asystec Cloud Services, dedicada a los servicios administrados y en la nube, que incluye muevas alianzas estrategias y servicios para el mercado local e internacional.

Raymond Marcelino y José Enrique Valdez, co-propietarios de Asystec, brindaron con los asistentes por los logros y éxitos alcanzados y se comprometieron a mantener el más alto nivel de calidad de servicios a los sectores con los que trabajan, sector financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gobierno y Pymes.

También puntualizaron sentirse comprometidos con la excelencia, en los servicios que ofrecen, además tener una oficina más amplia y confortable a la vanguardia de los nuevos tiempos.

La bendición estuvo a cargo del reverendo Diacono José Rosado.