Asystec inaugura oficina

Las nuevas estrategias de negocios, alianzas estratégicas, el plan de expansión y crecimiento de la empresa a nuevos territorios y países

    Expandir imagen
    Asystec inaugura oficina
    Raymond Marcelino, Marisela Lithgow y André Marcelino. (FUENTE EXTERNA)

    Ejecutivos de la empresa Asystec, acompañados de empleados, aliados estratégicos, invitados especiales y ejecutivos de los medios de comunicación, realizarán la inauguración y bendición de su nueva oficina ubicada en Diamond Plaza,  Avenida Los Próceres.

    Raymond Marcelino, CEO de la empresa, ofreció las palabras de bienvenida y agradeció a todos los invitados especiales presentes por su apoyo durante estos 30 años de servicios ininterrumpidos como empresa líder en Tecnología de Información y Ciberseguridad, que cumple la empresa Asystec desde su fundación en Diciembre del 1995. 

    Presentó además las nuevas:

    Expandir imagen
    Infografía
    Reverendo Diacono José Rosado ofrece la bendición al Ing. Raymond Marcelino (FUENTE EXTERNA)
    • Estrategias de negocios
    • Alianzas estratégicas
    • El plan de expansión
    • Crecimiento de la empresa a nuevos territorios y países

     Dentro de los planes de expansión se cuenta la nueva empresa Asystec Cloud Services, dedicada a los servicios administrados y en la nube, que incluye muevas alianzas estrategias y servicios para el mercado local e internacional.

     Raymond Marcelino  y José Enrique Valdez, co-propietarios de Asystec, brindaron con los asistentes por los logros y éxitos alcanzados y se comprometieron a mantener el más alto nivel de calidad de servicios a los sectores con los que trabajan, sector financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gobierno y Pymes.

    También puntualizaron sentirse comprometidos con la excelencia, en los servicios que ofrecen, además tener una oficina más amplia y confortable a la vanguardia de los nuevos tiempos.   

    La bendición estuvo a cargo del reverendo Diacono José Rosado.  

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.