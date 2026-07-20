La Embajada Dominicana en Alemania reconoce a la doctora Sibella Pérez Zaten por su trayectoria

La doctora Sibella Pérez Zaten fue reconocida por la Embajada de la República Dominicana en Alemania por su destacada trayectoria profesional, su liderazgo empresarial en el sector de la salud y su contribución al fortalecimiento del prestigio y la proyección de la comunidad dominicana en territorio alemán.

La distinción fue entregada durante un acto encabezado por la embajadora de la República Dominicana ante la República Federal de Alemania, Iris Joseline Pujol, quien resaltó el papel que desempeñan los profesionales dominicanos en el exterior como representantes de la excelencia, la innovación y el compromiso que caracterizan al país.

Nacida en Santo Domingo y egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Dra. Pérez Zaten emprendió hace quince años un nuevo capítulo en su carrera al trasladarse a Alemania con el propósito de ampliar su formación en uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo.

El proceso implicó superar importantes retos, desde el aprendizaje de un nuevo idioma hasta la adaptación a una cultura y a un modelo de ejercicio médico diferentes. Sin embargo, asegura que esas experiencias fortalecieron su desarrollo profesional y reafirmaron su vocación.

"Esa realidad despertó en mí desde muy joven el deseo de prepararme más, conocer otros sistemas de salud y adquirir herramientas que algún día también pudieran servir para aportar a mi comunidad y representar dignamente a mi país", expresó la especialista.

Una carrera que forma a nuevas generaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-17-at-123228-pm-2-4f21c516.jpeg Dra. Sibella Pérez Zaten (FUENTE EXTERNA)

Con el paso de los años, la médica se ha convertido en una de las referentes latinoamericanas de la medicina estética en Europa, combinando la práctica clínica con una intensa labor académica y de formación.

A lo largo de su trayectoria ha contribuido a la capacitación de alrededor de 30 médicos procedentes de países como Siria, Tayikistán, Túnez, India, Alemania, Marruecos, Jordania, Irán, Rusia, Filipinas, Croacia, Honduras, Polonia, México y República Dominicana, promoviendo una práctica médica basada en el rigor científico, la actualización constante y la excelencia clínica.

La distinción también reconoce esa faceta como mentora de profesionales de distintas nacionalidades, impulsando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de nuevas generaciones de especialistas.

Al recibir el reconocimiento, Pérez Zaten afirmó que el galardón trasciende el ámbito personal y simboliza el esfuerzo de miles de dominicanos que construyen sus carreras lejos de su país.

"Agradezco profundamente primero a Dios, a mi familia por su amor incondicional y por acompañarme en los desafíos y sacrificios que implica construir una carrera profesional lejos del hogar. También agradezco a mis maestros, colegas y pacientes, quienes han sido parte fundamental de mi crecimiento personal y profesional", dijo.

También consideró que el reconocimiento representa mucho más que un logro individual; simboliza el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de todos los dominicanos que, lejos de su tierra, "trabajamos cada día para honrar nuestras raíces y contribuir positivamente a las sociedades que nos acogen", manifestó.

Asimismo, destacó que el conocimiento alcanza su mayor valor cuando se comparte y se convierte en una herramienta capaz de transformar vidas, principio que ha guiado toda su carrera.

Del ejercicio clínico al liderazgo internacional

Con 16 años de experiencia en medicina, la especialista inició su carrera en Medicina Interna, área en la que ejerció durante siete años antes de orientar su desarrollo profesional hacia la medicina estética.

Actualmente dirige Queen of Lifting Doc, bajo la franquicia principal B1 Medical Düsseldorf, donde combina la atención clínica con la dirección estratégica de clínicas especializadas.

Cada año atiende aproximadamente 7,200 pacientes bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, al tiempo que participa en investigaciones y en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina estética.

Su liderazgo también ha facilitado oportunidades para profesionales latinoamericanos interesados en integrarse al sistema sanitario alemán, fortaleciendo la presencia de la medicina dominicana en escenarios internacionales.

Más allá de reconocer una carrera individual, la distinción otorgada por la Embajada de la República Dominicana en Alemania pone de relieve el impacto que los profesionales dominicanos generan fuera de sus fronteras.

En el caso de la Dra. Sibella Pérez Zaten, su legado se refleja tanto en los miles de pacientes atendidos como en los médicos que ha formado y acompañado.