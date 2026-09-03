Logomarca reconoce a 13 protagonistas del deporte

Lorenzo Gómez Marín, al centro, junto a los galardonados. ( CORTESÍA DE LOGOMARCA )

En una velada íntima en la que resaltó la gratitud, la empresa Logomarca exaltó la labor de quienes, desde distintas áreas, contribuyeron al éxito de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Un total de 13 reconocimientos a igual número de personalidades vinculadas al deporte, la comunicación y la organización del evento regional, como parte de su compromiso social corporativo y de una iniciativa que busca poner en valor tanto los logros visibles como aquellos trabajos que suelen quedar detrás de escena.

Lorenzo Gómez Marín y Juan Carlos Gómez, principales ejecutivos de Logomarca, resaltaron que las 150 medallas obtenidas por la delegación dominicana no fueron el único resultado que merecía ser celebrado.

Durante sus palabras, Lorenzo Gómez Marín recordó que Logomarca ha convertido este tipo de iniciativas en parte de su cultura empresarial. La firma ha reconocido anteriormente a figuras destacadas de diferentes ámbitos, entre ellos reconocidos exponentes del deporte, la literatura y el periodismo.

Mencionó entre ellos a Osvaldo Virgil, primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas; Juan Marichal y Pedro Martínez, miembros del Salón de la Fama de Cooperstown; además de Juan Soto, Fernando Tatis padre e hijo, Emilio Bonifacio, las Reinas del Caribe y Félix Sánchez, entre otras figuras.

"Cada empresa escoge alguna actividad para proyectar su imagen. Nosotros nos hemos ido por el lado de los reconocimientos", afirmó Gómez Marín.

La iniciativa, agregó, constituye la manera en que la empresa interactúa con el mercado y con los protagonistas de la sociedad, bajo el principio de que existe un compromiso con la excelencia.

"Por eso hoy estamos llenos de excelencias", expresó, al dar la bienvenida tanto a los homenajeados como al público presente.

Galardonados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/020926-reconocimiento-logomarca-foto-juan-guio-2-37606680.jpg Lorenzo Gómez Marín yCosiris Rodríguez. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/020926-reconocimiento-logomarca-foto-juan-guio-4-9fa28f78.jpg Niverka Marte, entrega Valentín Soto y Juan Carlos Gómez. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/020926-reconocimiento-logomarca-foto-juan-guio-5-610af22e.jpg Christopher Melenciano recibió su reconocimiento deRafael Burgos. (JUAN GUIO) ‹ >

Entre los homenajeados estuvo Niverca Marte, cuyo reconocimiento fue entregado por Valentín Soto; así como Christopher Malenciano, atleta sordo, quien recibió la distinción de manos de Rafael Burgos.

También fue reconocida Marisol Reyes, boxeadora y madre de Christopher Malenciano, quien recibió su placa de Verónica Castillo.

Los trillizos Pigozzi también formaron parte de los reconocimientos realizados durante la velada, en una muestra de la diversidad de protagonistas que contribuyeron al desempeño dominicano.

En el ámbito de la comunicación deportiva fueron distinguidos el periodista y cronista deportivo Frank Camilo, quien recibió la placa de manos de Lorenzo Gómez, y el cronista deportivo Ernesto Cranwinker, cuyo reconocimiento fue entregado por Rafael Burgos.

El periodista y columnista deportivo Héctor J. Cruz también fue homenajeado y recibió su reconocimiento de manos de Lorenzo Gómez.

En representación del futbolista y entrenador Jorge Rolando Bauger, Jorge Aulen recibió la distinción de manos de Lorenzo Gómez; mientras que el periodista José Monegro, director del periódico El Día.