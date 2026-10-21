El Porsche Pádel Open llega a Casa de Campo

El torneo reunió a referentes locales en un entorno que promovió la inclusión y el espíritu competitivo. ( CEDIDA POR PORSCHE )

El tradicional Porsche Pádel Open se trasladó hacia Casa de Campo para ofrecer una combinación única de un vibrante ambiente deportivo bajo el distintivo estilo de la marca alemana.

El torneo contó con seis categorías para distintos niveles y reunió a referentes locales en un entorno que promovió la inclusión y el espíritu competitivo.

La agenda se complementó con un cóctel de bienvenida, la entrega de kits a los participantes, exhibiciones de modelos Porsche y diversas actividades sociales para fortalecer el encuentro y la comunidad alrededor del pádel.

En esta versión del torneo en Casa de Campo, todos los participantes disfrutaron de una experiencia única en la que se celebraron la pasión y el espíritu deportivo, valores distintivos de la marca Porsche. El evento inició formalmente con un exclusivo cóctel de bienvenida en el que se entregaron los kits oficiales a los jugadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/porsche-casa-de-campo-2-6f840ac9.jpg (CEDIDA POR PORSCHE)

"Para nosotros este torneo es una gran oportunidad de conectar con nuestra comunidad a través del deporte, la excelencia y la emoción que representa la marca Porsche".

"Nos sentimos orgullosos de formar parte de iniciativas que celebran el rendimiento, el estilo y el trabajo en equipo, y de continuar apoyando el deporte a nivel local", afirmó Natalia Soto, Gerente de Mercadeo de Porsche Center Santo Domingo.

Más

Con esta nueva edición del Porsche Pádel Open, ahora en Casa de Campo, la marca alemana reafirma su compromiso con el deporte de alto rendimiento y vuelve a ofrecer una experiencia única.

Esta edición incluyó actividades sociales, exhibiciones de los últimos modelos Porsche y diversas sorpresas exclusivas para fortalecer los vínculos de la comunidad de la marca.

Te puede interesar Porsche Padel Open: una experiencia memorable