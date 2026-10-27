Corona presenta portafolio de productos con eficiencia integral

La renovación de los espacios exige cada vez más soluciones que combinen diseño, funcionalidad, practicidad, durabilidad y tecnología. Con esa visión, la compañía colombiana Corona presentó en República Dominicana su propuesta Corona 360, un portafolio integral de productos para baños, cocinas y otros espacios, dirigido tanto al mercado residencial como al comercial e institucional.

Durante la presentación, realizada durante un recorrido en uno de los salones del hotel Embassy Suites by Hilton, Lucas Restrepo explicó que la iniciativa reúne distintas categorías de productos bajo una misma marca, con el propósito de facilitar la selección de soluciones compatibles para proyectos de construcción, remodelación y equipamiento.

Además resaltó que la firma cuenta con cerca de 145 años de trayectoria y más de cuatro décadas de presencia en el mercado dominicano. Su oferta incluye sanitarios, lavamanos, griferías, duchas, mobiliario para baños y cocinas, artículos de plomería y productos institucionales.

"Es una solución completa donde, con una marca y la tradición que tiene Corona, podemos ofrecer tecnología, calidad e innovación", señaló Restrepo al describir el alcance de la propuesta.

Diseño adaptado al consumidor local

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/img-20261027-wa0466-eef7fe6f.jpg Corona ocupa el quinto lugar del mundo de empresas fabricantes de cerámicas. (ESTARLIN ROSA)

La propuesta toma en cuenta las preferencias de los consumidores locales, especialmente su interés por el diseño, la resistencia y la confiabilidad de los productos.

Según Restrepo, la experiencia acumulada en República Dominicana y otros mercados de América Latina, el Caribe y Estados Unidos ha permitido a la empresa adaptar acabados, colores y soluciones a las demandas del sector inmobiliario dominicano.

"Lo que buscamos ofrecer es el mejor balance entre tecnología, diseño, innovación y consumo", afirmó el ejecutivo durante un encuentro con ingenieros y arquitectos.

En la exhibición se mostraron lavamanos de distintos formatos y acabados, mobiliario para baños, griferías y duchas, además de soluciones para cocinas. La compatibilidad entre las piezas constituye uno de los atributos destacados por la marca, al permitir que arquitectos, constructores, diseñadores y consumidores encuentren productos complementarios para un mismo proyecto.

Sanitarios inteligentes y sostenibilidad

Entre las novedades presentadas figuran los smart toilets o sanitarios inteligentes, una categoría que incorpora funciones tecnológicas orientadas a mejorar la higiene, el bienestar y la experiencia de uso.

Estos productos forman parte de la apuesta de Corona por incorporar innovación a los espacios cotidianos, junto con soluciones diseñadas para optimizar el consumo de agua, un aspecto relevante para las edificaciones que procuran reducir su impacto ambiental.

Restrepo indicó que la empresa trabaja con especificaciones de consumo que responden a los requerimientos de proyectos interesados en certificaciones de sostenibilidad como Leed y Edge.

Durante el encuentro Daniel Moscoso explicó que la compañía comercializa sus productos en el país mediante una red de nueve distribuidores, entre los que figuran Ferretería Bellón, Listo Ferretería, La Ibérica, Ferretería Mese y Grupo Corripio. Este modelo le permite llegar a distintos segmentos de consumidores y atender las necesidades particulares de cada mercado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/img-20261027-wa0411-63ed9c89.jpg (ESTARLIN ROSA)