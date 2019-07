$!Ellos son “Los Incomprendidos”

Sabrina Gómez, Miralba Ruiz, Francis Cruz e Ismael Almonte se unen en las tablas como cuatro incomprendidos. Los actores se adentran en una historia original que trabaja lo existencial de los seres humanos, para una propuesta muy novedosa y fresca.

En esta obra teatral, escrita por Mary Helen Ferreira, cada uno de ellos llega a la sala de espera del distinguido doctor Gutiérrez, eminencia de la cardiología y especializado en cirugía cardiotorácica. Allí conocemos a Adriana, una joven de 34 años que le tiene miedo al compromiso, y que llega en busca de su prometido quien se encuentra en medio de una intervención quirúrgica, Cecilia es una peculiar secretaria cristiana y resentida, que atraviesa un divorcio; Agustín es un joven veinteañero que sufre de constantes ataques de pánico, y tiene miedo a tener sexo, y Don Juan, un señor hipertenso que se compara con Brad Pitt, y que a sus 55 años nunca se ha enamorado. Pero todos aprenden a lidiar con sus miedos cuando la vida los pone en una situación de peligro, un código rosa.

Los actores contaron a Tiempo Libre aspectos interesantes de la puesta en escena, de sus personajes y porqué los amantes del teatro deben ir a verla.

Para Miralba Ruiz “los personajes están muy bien marcados, cada uno con sus situaciones y con una carga individual, que casi roza en el egoísmo”. Sobre su personaje dijo: “Es una mujer con la que coincido en algunos puntos y en otros somos muy distintas, pero, eso es precisamente lo emocionante, el poder salir de mi piel, de mis situaciones y mi visión de las cosas, por un rato y darle vida a una persona llena de conflictos interiores que está buscando repuestas”, señaló la actriz.

El veterano actor Francis Cruz dijo que el personaje llegó a él sin buscarlo. “Me pasa que los mejores proyectos, los que más me han sumado, son aquellos tras los que no he ido, sino que la vida los trae a mí, y siento que esta obra es uno de esos”, confesó.

Sobre la química con sus compañeros Francis reveló: “Interactuar y vivir casi dos meses de ensayos con talentos que nunca había trabajado como Sabrina, Miralba, Ismael y Cándido, pone de manifiesto que el oficio del teatro trae con los años la capacidad de adaptarte y flexibilizar a nuevas formas de ver la vivencia teatral”, argumentó.

De forma parecida habló Sabrina Gómez. “Contar con un elenco de primera es maravilloso. Enamorada de la dirección de Ruth, un montaje lleno de sorpresas con un mensaje hermoso que te lleva a reflexionar”.

Mientras Ismael Almonte definió la obra como un sueño hecho realidad. “Los Incomprendidos, ha sido un proceso de crecimiento tanto personal como profesional, es un sueño que anhelaba hacer realidad, y del que por fin el público podrá disfrutar”, manifestó el actor.

La obra habla sin tapujos de temas que asustan, ¿estás listo para escucharlos?