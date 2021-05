$!Raeldo López; una voz contestaria, que asume el reto de hacer humor radial con un toque social

Reto de hacer radio en tiempos de pandemia

Sobre las restricciones de horarios a los estableciimientos

“Al final los que estamos operando después de las 5:00 de la tarde, como mi negocio y cientos de restaurantes más, nos estamos viendo afectados, y no sólo los propietarios, sino todas las personas que pertenecen a esos negocios, y es triste, porque a uno (como propietario) no le va a faltar un plato de arroz, pero hay mucha gente que necesita de eso para comer, entonces, al final de la jornada se toman decisiones donde tú no puedes vender alcohol, pero no se hace nada con los gastos que asumen esos negocios”, dijo.

Agregó que, “si de verdad tenemos que tomar medidas debemos hacerlo de forma drástica para todos, no solo para un sector, porque estamos hablando que se le está bajando solamente una hora al tránsito de la gente y en la noche, o sea que, durante todo el día las cosas van a continuar iguales y al final eso no va a generar ningún tipo de cambio palpable o plausible”, reiteró.

Sobre su salida de “Qué chévere es saber”

López aseguró que su salida de este espacio, donde pudo conectar más con el público al tiempo de entretener y educar fue una decisión difícil, pero reflexionada, porque es de los que entiende que si no puedes dedicar el tiempo necesario a un proyecto lo mejor es dejarlo. “Entiendo que a las cosas hay que darles un buen término y cuando no se puede seguir asumiendo un compromiso a cabalidad, llega la hora de tomar una decisión importante. Yo estoy total y absolutamente comprometido de que mi programa radial ‘Cambio y fuera’ , en este nuevo intento de calar en el gusto popular en un nuevo horario, nos quedemos como los favoritos de la tarde y eso requiere un gran sacrificio y un gran enfoque, y tengo todas mis energías, fuerzas y ganas en ese proyecto. No iba a ser justo que yo me dedicara a tiempo completo a ‘Cambio y fuera’ y le restara fuerza a lo que hacía en ‘Qué chévere es saber’, por eso decidí ceder mi espacio para que el programa no se viera afectado por mi falta de enfoque hacia el programa”, explicó.