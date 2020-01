$!Tras superar el cáncer, Draco Rosa estrena el tema 'Quiero Vivir'

El cantante, compositor, productor y actor puertorriqueño Draco Rosa estrena este viernes el tema 'Quiero Vivir', nueva canción que está disponible en todas las plataformas digitales parte de su nuevo disco en el que trabaja actualmente.

''Quiero Vivir' tiene algo de magia porque me saca del tiempo y me mantiene en el presente. La vida parece tan intimidante, como si existiera un reloj de tiempo cuando miramos hacia el futuro o nos perdemos pensando en nuestro pasado. Pero si te quedas en el presente, el tiempo no existe', destacó Rosa en un comunicado.

Basada en la obra 'Tengo Ojos' del poeta mexicano Jaime Sabines (1925-1999), 'Quiero Vivir' combina arreglos que infunden la vibra áspera del rock acústico con una elevada orquestación, enfatizando el contraste entre los elementos sombríos y entusiastas de la canción, según el comunicado.