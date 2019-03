$!Los más destacados en la alfombra roja

Premios Soberano 2019 presentó una alfombra roja llena de elegancia y mucho glamour. En ella predominaron los vestidos de texturas sutiles y colores pastel; aunque el rojo y el negro fueron sin duda alguna los protagonistas de la noche en las siluetas femeninas.

En cuanto a los cortes se podría decir que hubo un duelo de aperturas en las piernas, en el que unas fueron más atrevidas que las otras.

Lo demás no tuvo gran variación a lo que hemos visto en años anteriores, lo cual no significa que no tengan el visto bueno, peinados recogidos, otros rizados y sueltos, que entonan muy bien con el maquillaje elegido por el común, el efecto cara lavada, resaltando algún área de interés.

Entre las preferidas estuvo la comunicadora y actriz Nashla Bogaert, quien lució un espectacular vestido con asimetría en hombro, del diseñador Jusef Sánchez, que combinó con joyería de Charet y peinado logrado por Elvira Sepúlveda; un estilismo realizado por Lía Pellerano. ¡Enhorabuena Nashla!

Otras que también se destacaron fueron Milagros Germán con el vestido lazo en la parte superior; Luz García, con un estilo de aire futurista y una apertura totalmente inigualable. Emelyn Baldera escogió un ejemplar de tonalidad que resalta la tez de su piel , lo mismo decir de Pamela Sued y Yubelky Peralta, quien llevó a otro nivel un corte que figura ser convencional, pero en su silueta cobra mayor atractivo.

No podemos dejar de mencionar a los caballeros, que como de costumbre apuestan a lo seguro: trajes diferenciados por tonalidades y estampados; en el mayor de los casos diseñados por José Jhan.