$!Vakeró en nuevo conflicto familiar

El artista urbano se ha visto envuelto en una nueva controversia luego de que se hiciera virar en las redes sociales un video en el que la madre de dos de sus hijos, Clara Peguero, con quien tuvo una relación de 12 años, reclama la falta de apoyo que ha tenido por parte de Vakero.

Entre sus reclamos afirmó que Vakeró dura hasta 4 meses para enviarle dinero a sus hijos para la manutención de los niños. En el extenso video se puede observar la molestia de Peguero, en donde afirma que llegó a dormir en la calle con el artista. “Ahí yo no era la loca, ahí no te daba vergüenza decir que soy la mamá de tus hijos. Cuando uno tiene sus hijos uno no puede hacerse el desentendido. Qué bonito ahora decir que yo soy una mala gente”, afirmó.

En respuesta circula un video en el que Vakeró dice: “No quiero mantener ningún hijo mío, es obligado mantener a los hijos. Ahora, para eso está el tribunal”, afirmó de modo sarcástico en un live en el que se le ve acompañado de su actual esposa con la que tiene una hija.

Vakeró tiene 8 hijos con 7 mujeres.