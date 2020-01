Vicente García, candidato al Grammy: “Puedo mostrar otra parte de lo latino”

El dominicano Vicente García ha hecho de la fusión su seña de identidad, capaz de introducir sonidos electrónicos en el merengue o de renovar la cultura afrocaribeña en un cóctel que cada vez recibe más aplausos y con el que ha ganado una nominación a los premios Grammy.

“Siento que puedo mostrar a la gente otra parte de lo latino, para que pueda descubrir toda la riqueza que tiene”, explicó el músico en una entrevista con Efe en Los Ángeles (EE.UU.), recién aterrizado para prepararse ante la gala de los Grammy del domingo, donde acude como candidato a mejor álbum tropical latino por “Candela”.

Competirá contra compañeros como Marc Anthony, Luis Enrique + C4 Trio, Aymée Nuviola y Juan Luis Guerra 4.40, con quien precisamente colaboró en “Loma de Cayenas”, una de las pistas del disco.

“Si lo gano sería algo muy loco, cumplir un sueño que no había pensado. Trataría de usar ese recurso para seguir siendo libre como artista y seguir demostrando nuestra cultura”, dice García, quien llamó la atención del mundo anglosajón después de triunfar en pasadas ediciones de los Latin Grammy, donde fue nombrado el mejor nuevo artista de 2017.

A unas horas de su gran cita, el músico habló sobre la identidad latina, su trabajo de compositor entendido como el de un actor que busca las raíces y la innovación, pues entre sus referentes, además de clásicos, también aparecen artistas como Billie Eilish o James Blake.

Pregunta: Estás en Los Ángeles, llegas como nominado por un disco tan bien recibido... ¿Cómo te sientes ahora mismo?

Respuesta: “Estoy muy contento y agradecido con esta cosa que te trae la vida, la verdad nunca pensé que con un disco tan personal, tan mío, iba a poder lograr llegar a estos lugares y premiaciones. Me pasó con mi segundo trabajo (”A la mar”) en los Latin Grammy, que también me sorprendió, pues el disco más artesanal de mi carrera es el que más resultados palpables en la industria me ha dado. Es una suerte que donde me lleva el instinto también la gente conecte.

P: ¿Y cuándo un artista se guía por el instinto, en algún momento piensa en el resultado o en el público?

R: Siempre llega un momento en el que se piensa en la proyección y en lo que sentirá el que escucha. Pero pienso también en mí, sin ser egoísta, pero cuando uno es sincero al que le escucha le llega por otro canal. Yo desde mi experiencia quería abrazar más mi cultura y que generaciones más jóvenes entiendan que hay que hacerlo.

P: Claro, porque cuando uno piensa en música latina generalmente va a unos ritmos y sonidos muy determinados, pero hay mucho más. ¿Se está empezando a mover algo?

R: Hay una gran cantidad de géneros y ritmos, en toda Latinoamérica y en el mundo. Lo malo es que solo se conoce una parte pero hay artistas que empiezan interesarse en ello e introducen en la electrónica algo del folclore o de identidad. Yo soy abanderado de eso, me tomo mi trabajo como un actor, ahora he sido un cantante de merengue, y antes fui un investigador de la cultura afrocaribeña, fui a ceremonias religiosas, me empapé de ritos, letras... Ahora voy a trabajar más en “beats” y electrónica.

P: Y en ese proceso tú y otros artistas estáis rompiendo esa frontera que la industria hace entre lo latino y lo anglosajón. Has hecho un Tiny Desk de la NPR, los medios de EE.UU. recomiendan tu trabajo y ahora los Grammy...

R: Yo no me pude creer hacer un Tiny Desk, soñaba con estar ahí porque he visto a mis artistas favoritos. Este año he tenido un acercamiento importante con el mercado anglo, tuve la oportunidad de ir a Londres, a Holanda... Poder romper esa barrera del idioma es algo muy bonito, siento que puedo mostrar a la gente otra parte de lo latino, para que pueda descubrir toda la riqueza que tiene.

P: Y si ganas el Grammy, ¿qué pasará?

R: Es un cliché pero me siento ganador, ni en mi sueños mas profundos soñé estar nominado a los Grammy anglosajones. Si lo gano sería algo muy loco, cumplir un sueño que no había pensado. Trataría de usar ese recurso para seguir siendo libre como artista y seguir demostrando nuestra cultura.

P: Danos una recomendación, ¿qué escuchas estos días? y un plan futuro...

Ya estoy trabajando en el próximo disco, tendrá música caribeña pero es mucho más electrónico. Estoy coleccionando recursos para luego plasmarlo. Y ahora escucho mucha música anglosajona (ríe), por un lado Billie Eilish, pero tengo dos personalidades para escuchar música: una antropológica que busca vinilos y la otra que sigue la actualidad y las “playlists”.