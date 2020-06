$!Video | Ex Miss RD llama hipócritas a quienes la discriminaron por ser negra

La llegaron a acusar de haitiana, a modo despectivo, y recibió muchos comentarios desagradables en las redes sociales por su apariencia física, sin embargo, a sus 19 años enfrentó con entereza esas criticas racistas.

A pocos días de ganar la corona visito Diario Libre y allí se desahogo sobre la reacciones negativas: “Me trae mucha confianza y seguridad que a nivel internacional he sido bien recibida. Allá no se fijan en color de piel, ni en razas, sino en el potencial que tenga una joven. Me han chocado las críticas, pero cuando yo me enfoco en mi trabajo todo se soluciona”, dijo en ese entonces.

Ahora, tras los hechos ocurridos en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, Daly llama hipócritas a un grupos "invitados especiales", que la acosaron durante su reinado.

"Esto no es blanco contra negros, esto es personas, seres humanos contra el racismos. El racismo existe, no es algo que se puede ignorar, existe. Pero, personas que me gritaban en la calle, que me comentaban en instagram, que decían muchos comentarios de mi familia, ahora están publicando un puño cerrado con el mensaje black lives matter, deja la hipocresía, vamos a dejar la hipocresía", afirmó aparentemente molesta.

La ex reina de belleza dijo que le preocupa lo que podría pasar con la próxima reina de color."Me duele, porque después que yo haya pasado todo esto, tu vengas porque esta a la moda pongas un puño en el aire y digas todos somos iguales. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté a la moda? ¿Vas a volver a lo que eras antes? ¿Qué va a con la próxima reina negra? ¿La vas a insultar como me insultaste a mí? Ojo este no es para todo el mundo, es para los invitados especiales, ustedes los hipócritas" afirmó.

Clauvid también compartió una foto en el que se ve a otras ex reinas de belleza dominicanas de color. En la imagen se ve a Ruth Ocumárez, Ada Aimeé de la Cruz Ramírez, quien fue miss RD en el año 2009, llegando a ser primera finalista en el certamen Miss Universo, y Yaritza Reyes.

La modelo dijo que este mensaje no es para todo el mundo, pues también recibió apoyo de muchas personas durante su reinado.