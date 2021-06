$!Viena Divaluna gana el Gran Effie por campaña de Dominicana's Got Talent (DGT)

La periodista y especialista en Marketing de contenido y personal branding, Viena Divaluna, se alzó con el Gran Effie de Oro de los Effie Awards 2021 por su trabajo en la campaña de Dominicana's Got Talent (DGT).

Esta premiación reconoce las mejores campañas publicitarias del mercado dominicano. Y ella ganó en la categoría "Experiencia de marca" con la temporada #1 de Dominicana’s Got Talent (@dominicanasgottalent).

La profesional de la comunicación compartió felizmente la estatuilla en sus redes sociales la noche de este miércoles. "Hoy ganamos el Grand Effie y Oro en la categoría “Experiencia de Marca”, con la temporada #1 de Dominicana’s Got Talent (@dominicanasgottalent). ¡Y lo celebro con todo mi ser! Lo celebro porque es la primera vez que se da el Grand Effie en suelo dominicano", expresó en un largo mensaje en su cuenta de Instagram.

Definió DGT como un proyecto hermoso. "Lo celebro porque muchas veces solo se ve la punta del Iceberg y no todo lo que soporta esa punta... solo se ve el éxito y no qué cuesta ese éxito... eso fue Dominicana’s Got Talent; un proyecto hermoso a la que todo un equipo comprometido le metió chispa, pasión, entrega, tiempo, sueños y buenas vibras".

Agregó: "Celebro porque cuando me tocó desarrollar el caso alguien me dijo “buenooo... ganarlo no es tan fácil, tienes que saber cómo redactarlo, demostrar que tuvo resultados y hay gente que se toma meses en eso, que son unos pro y aún así no ganan..."

Continuó manifestando su experiencia de trabajo para tener hoy el premio en sus manos.

"Hoy pudiera decirle a esa persona fuc*** you! Pero no... todo lo contrario. De corazón le agradezco el comentario, porque ese fue el motor de meterle muchas noches de trabajo, de no confiarme, de buscar los resultados comerciales, de buscar reportes, estadísticas y explicar cómo ningún medio o negocio puede ver la parte digital como un enemigo; sino todo lo contrario: ver todas las oportunidades para potenciar sus propuestas".

Viena Divaluna dijo que lo celebra porque fue un trabajo en equipo, con "maravillosos talentos poniendo sus dones y creatividad al disfrute de todos. Todos fueron parte del engranaje", destaca.

La especialista en marketing invitó a no detenerse y seguir trabajando fuerte.

"Y lo celebro porque mi misma me dice y les dice a ustedes: ¡Que nada te detenga! Todos somos seres merecedores de grandes satisfacciones. El universo nos pertenece y solo tiene grandeza para ti", concluye.

Dominicana's Got Talent ha tenido dos exitosas temporadas. En la primera versión de la franquicia ganó el reality show el adolescente Babyrotty y en la reciente la jovencita Keren Montero.

Los jurados son Nashla Bogaert, Raymond Pozo, Waddys Jáquez y Pamela Sued.

Sobre los premios Effie

El portal Adecc.com.do refiere que los Effie Awards República Dominicana son organizados por la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC).

Fueron creados en 1968 por la American Marketing Association, New York y desde entonces han recibido el reconocimiento de Clientes y Agencias de Comunicación como uno de los premios de mayor relevancia y una de las principales distinciones profesionales en la industria. Effie Awards destaca las ideas que funcionan. Grandes ideas originan estrategias que una vez implementadas, logran resultados y alcanzan sus objetivos.

Effie Awards hizo su debut internacional en Alemania en 1981. En la actualidad se organiza en más de 40 países del mundo.

En República Dominicana el concurso inicia en el año 2018, como el programa 49 de Effie Worldwide, gracias a ADECC (Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial), quien es el representante oficial.

Los Premios

Los casos son juzgados por un panel de expertos en distintas áreas, los cuales de forma individual asignan una calificación basada en: Desafío Estratégico y Objetivos, Idea / Creatividad, Ejecución de la idea y Resultados.

Estos cuatro rubros son ponderados, luego las calificaciones son ingresadas en sistema que saca los promedios globales, y de acuerdo con esto son asignados los trofeos, que pueden ser Oro, Plata o Bronce.

Finalmente de todos los casos ganadores, aquel que acumule el mayor puntaje es el Gran Effie.

¿Qué es el Gran Effie?

Es un reconocimiento especial que obtiene aquella campaña de comunicación que logró la puntuación más alta en las calificaciones del jurado y por ende es el mejor caso del año.