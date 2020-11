Yamil Ureña, actor de origen dominicano que interpreta al creador de Menudo en serie de Amazon prime

"Súbete a mi moto" es una de las series más polémicas de la actualidad, no solo por lo que cuenta sino por las reacciones de quienes se hace referencia en ella. Y como no podría ser de esa maner, narra el proceso de formación y éxito del grupo latino más trascendente de todos los tiempos “Menudo”.

Sobre el personaje aseguró que representa un reto para su carrera por tratarse de un rol que define como muy complejo.

“Me encontraba en Puerto Rico cuando me enviaron las escenas, recuerdo que al verlas sentí que conectaba con el personaje, las hice, las envié por la mañana, y ya al final del día antes de que oscureciera me estaban llamando para pedirme mi disponibilidad y para decirme que el personaje era mío”, refirió al contar cómo había llegado la oportunidad a su vida.

Reconoce que llenar los zapatos de un personaje como Díaz no ha sido nada fácil, pero explicó que la preparación previa a la que se sometió le ayudó a entender los matices y la psicología que debía implementar con su actuación.

“Es una persona muy interesante de interpretar. En mi caso tuve la oportunidad de contar con videos de Edgardo Díaz con entrevistas de más de siete horas donde pude analizar todos sus gestos, la forma en que estaba actuando, cómo y porqué. Y todo eso sumado al excelente libreto que tuve y la dirección de Javier Solano hicieron que realizara una interpretación adecuada”, sostuvo.

Las plataformas digitales han dado más visibilidad a los actores latinos

En los últimos años, los latinos están en la mira de los productores, y más con el surgimiento de tantas plataformas digitales como Amazon Prime, Netflix y otras, donde se están llevando historias que les representan mucho más, alejadas de los estereotipos que se han vendido en Hollywood.

En este sentido el actor señaló que, efectivamente eso ha ayudado a crear nuevas historias y personajes, celebrando lo que son los latinos.

Sin embargo, reconoce que aunque se han abierto muchas puertas aun queda un largo camino por andar.

“Lo importante es que como latinos apoyemos este tipo de producciones para que los estudios y productores vean que realmente se están consumiendo y que vale la pena dar espacio a todos estos proyectos”, enfatizó.

Orgulloso de su origen dominicano

Con una gran sonrisa habló sobre los lazos que lo unen al país y cómo esa mezcla multicultural le ha ayudado en su carrera como actor y productor.

“Nací y me crie en Puerto Rico, pero toda mi familia es dominicana, y llevo eso en la sangre; llevo mi ciudadanía dominicana, muy orgulloso. Me siento muy afortunado de que mis padres se asegurasen que desde muy pequeño me mantuviese viajando al país, donde pasaba mis navidades y vacaciones de verano allá en el Cibao, en San José de las Matas”, reveló.

“República Dominicana trae para mí muchos recuerdos y muchas emociones de mi niñez, de mis valores y fue fundamental para poder desarrollarme en esta industria; mis padres me enseñaron que con sacrificios y perseverancia uno puede lograr las cosas y a nunca olvidar de dónde uno viene”, expresó.

También habló de lo feliz que se siente ya que la industria dominicana esté dando pasos importantes para la consolidación con historias tan interesantes y que al mismo tiempo reflejan tanto de la cultura caribeña.

“Cada vez más va posicionándose a nivel internacional y es algo que me llena de mucha ilusión y en un futuro cercano me gustaría ser parte de algún proyecto, compartir mi talento y crecer con los talentos dominicanos”, señaló, emocionado.

Como actor ha tenido la oportunidad de compartir escenas con la ganadora del Oscar, Halle Berry, en su primera serie televisiva “Extant” y recientemente estuvo junto a Adam Brody “Start Up, de ellos reconoce ha aprendido el compromiso con sus personajes y conectarse con el equipo de trabajo para que todo fluya de forma efectiva.