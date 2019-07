$!Zsa Zsa Gabor recibió regalos de Ramfis por buscarle mujeres en Hollywood

Ramfis Trujillo Martínez, hijo del tirano Rafael Leónidas Trujillo, le regaló en 1957 un carro Mercedes Benz convertible, un abrigo de piel y otros obsequios valorados en miles de dólares a la diva húngara del cine Hollywood Zsa Zsa Gabor, quien era bisexual, por ayudarlo a conseguir mujeres de la meca del cine y el jet set, entre las que figuraban algunas actrices.

La información fue divulgada en una nueva biografía titulada “Finding Zsa Zsa: The Gabors Behind the Legend”, publicada la semana pasada por el biógrafo investigador Sam Staggs y apoyada por la editorial Kensington Books.

En el libro, el autor reseña que Ramfis conoció a la diva húngara a través del playboy trujillista, Porfirio Rubirosa, quien estaba casado con ella. Por los regalos y en medio de una jornada mundial de denuncias contra la dictadura de los Trujillo, el congreso de Estados Unidos emitió resoluciones, pero no tomó medidas para sancionar a la actriz por haberlos recibido.

Ramfis tuvo una aventura con la actriz Kim Novak, que hizo romper su matrimonio, pues su esposa le pidió el divorcio.

Queriendo competir con Rubirosa, Ramfis se hizo famoso por comprar carros de lujo, abrigos de visón y joyas para chicas hermosas durante su estadía en Estados Unidos.

Los llamativos regalos de Ramfis fueron noticia nacional en Estado unidos, provocando que los congresistas lo criticaran y cuestionaran por los medios de comunicación el uso real que se le estaba dando a la ayuda extranjera brindada a la República Dominicana.

En un momento comenzó a aparecer una calcomanía en los autos de docenas de mujeres en Los Ángeles que decía: “Este coche no fue un regalo de Ramfis Trujillo”.