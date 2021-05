Un día como hoy nació:

La educadora Ruth Pérez Elsevyf

El ex diputado Fidel Santana

El exministro de Interior José Ramón Fadul

La licenciada Albania Bourdier

los ex diputados Fausto de Jesús e Ismael Peña

Los abogados Quisqueya Calderón, Emilio Conde y Miguel Fersobe

La contable Milagros Valdez

El político Jesús Santana

La arquitecta Irene Palacio

El ex subjefe MdeG. Francisco Marte

La licenciada Adalgisa Gil

El abogado Elpidio Ramírez

La señora Carmen de Pool viuda Pellerano

El diputado Ramón Núñez

El estudiante Lisandro Soriano

La señora Roselvis Báez

El estudiante Jhonse Reyes

La señora Elba Rosario

El licenciado Pedro Jiménez

La señora Maribel Peña

El estudiante Lisandro Soriano

El profesor Confesor Gutiérrez

La comerciante Alexandra González

El señor Nirio Pérez

La niña Rosario González

La bioanalista Rosario Quezada

El ganadero Isidro Hernández

La diseñadora Lourdes García

La contable Xiomara Luna

El músico Johnny Candelario

La psicóloga Patricia Luna

El niño Leonardo Peralta

El comerciante Dionisio Morel

La señora Elsa Beltré

La pintora Dislenia Berroa

El abogado Humberto Ávila

El estudiante Osvaldo Germosén

La empleada Inés de Jesús

El estudiante Andrés Sebastián Pérez Ávila

La psicóloga Sonia Jáquez

La contable Yubelkys Amparo

El economista Nehemías Salcedo

La señora Paola Silfa

El ingeniero Osvaldo Taveras

El pelotero Jonathan Villar

La arquitecta Catherine del Villar

La estudiante Dalia Nolasco

El comerciante Osiris Acosta

La estilista Teolinda Muñoz

La señora Zoila Beltré

El mercadólogo Arturo Bencosme

La ingeniera Ingrid Bautista

La empleada Zoila Díaz

El técnico Amable Vargas

La bioanalista Reinalda Fernández