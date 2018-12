Hoy es domingo 23 de diciembre del 2018.

Faltan 8 días para el año 2019.

Santoral: San Juan de Kelly

Día del Niño

Efemérides Nacionales:

1844. El Presidente Pedro Santana envía al jefe del Ejército dos copias de la Constitución votada en San Cristóbal.

1854. La Constitución de la República es modificada para convocar de manera extraordinaria los colegios electorales para proceder a la elección de los senadores consultores que habrán de nombrar conforme lo determina el artículo 18 de Pacto fundamental.

1847. Son fusilados en Santo Domingo, acusados de conspiración contra el Gobierno, los generales José Joaquín Puello, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda y su hermano Gabino, Comandante de Armas de Samaná, su tío Pedro de Castro y Manuel Trinidad Franco.

1893. El presbítero Miguel Hernández, ordenado por el Arzobispo Fernando Arturo Meriño.

1903. Fallece en Santiago de los Caballeros el general José Desiderio Valverde Pérez, líder revolucionario y ex-presidente de la República.

1943. Es creada mediante la ley no. 463, la Dirección General de Deportes (DGP), siendo su primer director el ingeniero Frank Hatton.

1959. Sale al aire por primera vez en la frecuencia 1010 AM la estación Radio Comercial, propiedad del empresario José A. Brea Peña.

1963. El presidente electo, profesor Juan Bosch, inicia una gira internacional de promoción a su futuro gobierno, que le llevará a Estados Unidos y Europa.

1971. El país ratifica su adhesión a la Constitución Interamericana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), mediante la resolución 739, en la que se establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

1986. La Procuraduría General anuncia el sometimiento a la justicia del ex presidente Salvador Jorge Blanco, el ex secretario de las Fuerzas Armadas y a su ex asesor presupuestario, empresario Leonel Almonte, por incurrir en actos de corrupción durante el período 1982-1986.

2003. Los banqueros Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, acusados de un fraude por RD$55,000 millones en el Banco Intercontinental, violar la ley de lavado y de cheques, son liberados luego de pagar una fianza de RD$1.4 millones.

2008. El presidente Leonel Fernández indulta a cuatro de los condenados por el expediente del Plan Renove y a la ex funcionaria del desaparecido Banco Intercontinental, Vívian Lubrano de Castillo.

2009. Fallece en Santo Domingo, a los 83 años de edad, el vicealmirante (r) Manuel Ramón Montes Arache, secretario de las Fuerzas Armadas del Gobierno Constitucionalista del presidente Francisco Caamaño y uno de los hombres claves de la revolución de abril de 1965.

2017. El Ministerio de Salud informa que el brote de intoxicación aguda provocada por la ingesta de clerén contaminado con el aditivo altamente tóxico metanol, fue lo que provocó la muerte a siete de 16 personas que resultaron afectadas por esa bebida ilegal, registradas en el municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña.

Efemérides Internacionales:

1783. George Washington depone sus poderes, una vez terminada la guerra de independencia de Estados Unidos.

1808. José Bonaparte es repuesto en el trono de España por el Ejército francés.

1876. El sultán turco Hamed II, por recomendación de las grandes potencias, promulga una Constitución semejante a las de las monarquías europeas.

1907. Gustavo V es proclamado rey de Suecia.

1920. Se consuma la separación de Irlanda (Del Norte y del Sur) al permitir Gran Bretaña que ambas envíen representantes por separado al Parlamento Inglés.

1968. Tras arduas negociaciones, los 82 miembros de la tripulación del USS Pueblo, buque de inteligencia de la Marina estadounidense, son liberados después de 11 meses de cautividad en Corea del Norte.

1971. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon firma la ley denominada National Cancer Act y destina US$1.500 millones para financiar “la guerra contra el cáncer”.

1974. Llévase a cabo el primer vuelo del avión tipo B-1.

1986. Se sanciona la Ley de Punto Final para el juzgamiento a militares.

1991. El canciller de Alemania Helmut Kohl reconoce la condición de Croacia como Estado independiente y soberano.

2005. Debido a la amenaza de multas millonarias y la creciente ira de millones de usuarios de Transporte de Nueva York, llega a su fin la huelga que durante días dejó la ciudad sin trenes subterráneos ni autobuses.

- Este día, un tribunal en La Haya, Holanda, dictamina que las muertes de miles de kurdos ocurridas en Irak durante el gobierno de Saddam Hussein fueron un acto de genocidio.

2006. La justicia de Estados Unidos confisca US$734.469 que el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán (1997-02), sentenciado a prisión domiciliaria por lavado de dinero, tenía depositados en un banco estadounidense a nombre de tres familiares suyos.