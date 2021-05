Hoy es domingo 23 de mayo del 2021

Faltan 222 días para el año 2022.

Santoral: Santos: Desiderio, Luciano, Lucio y Eusebio.

Día de la Diversidad Biológica

Efemérides Nacionales :

1844.- El Presidente haitiano, Phillippe Guerrier, ordena perseguir a los autores de la conflagración de Azua y San Juan de la Maguana, ocurrida en la retirada del General Charles Herard.

1872.- Muere el munícipe Tomás Bobadilla, hijo del primer presidente de la Junta Central Gubernativa de 1844 de su mismo nombre.

1883.- Debido a las diferencias en cuanto al criterio para debatir los límites fronterizos entre República Dominicana y Haití, el canciller Segundo Imbert Delmonte se adhiere a los puntos de vista sostenidos por los dominicanos.

1935.- Es creado el Archivo General de la Nación.



1941.- El dictador Rafael Trujillo llega a Cabo Haitiano en el yate Ramfis donde es recibido con grandes honores por su viejo amigo, el presidente Elie Lescot .

1950.- El Poder Ejecutivo dispone la cancelación del nombramiento del segundo teniente Ulises Sánchez Hinojosa, quien cinco años después, tras llegar a Cuba como falso prófugo antitrujillista, participa en el asesinato en La Habana de Pipí Hernández, regresando al país y reasumiendo su cargo como oficial de la Policía Nacional.

1963.- El periodista norteamericano Hal Hendrix, reporta desde Santo Domingo al periódico Miami News, que “la penetración comunista marcha con velocidad durante la administración del presidente profesor Juan Bosch.

1965.- Es instalada oficialmente por la OEA, la llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP) -la cual sería dirigida por el general brasileño Hugo Panasco Alvin.

1976.- Muere en un accidente de tránsito en la provincia Santiago, el merenguero típico Tatico Henríquez.

1989.- Los diputados convierten en ley el proyecto que autoriza a los legisladores importar, libre de impuestos, dos vehículos que no excedan los US$18,000 cada uno.

2004.- El juez de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, mandó al tribunal criminal a Ramón Báez Figueroa, Vivian Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco, acusados de desfalcar el Banco Interamericano (BANINTER), por más de RD$55,000 millones.

2005.- El ex secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General retirado Miguel Ángel Soto Jiménez, afirma que recomendó al ex presidente Hipólito Mejía cancelar al ex teniente del Ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, y que el ex mandatario la retuvo para profundizar las investigaciones sobre el alegado enriquecimiento ilícito del entonces militar.

2008.- Los secretarios generales de los partidos PRD y PRSC, Orlando Jorge Mera y Víctor Gómez Casanova, respectivamente, señalan que no han recibido propuestas concretas del gobierno sobre una posible concertación para afrontar los grandes desafíos del país.

2013.- El Programa de Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) rechaza en un informe técnico la explotación de Loma Miranda por parte de la empresa minera Falcondo Dominicana.

2018.- Impulsado por el congresista demócrata de origen dominicano Adrián Espaillat, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rinde homenaje a título póstumo al líder perredeista José Francisco Peña Gómez, en presencia del canciller y presidente del PRD, Miguel Vargas, Peggy Cabral viuda Peña, y otros miembros de ese partido.

Internacionales :

1430.- Juana de Arco es atrapada por los borgoñones, quienes la entregan a los ingleses.

1618.- Se inicia la guerra de los 30 años al triunfar los Rebeldes Bohemios en Praga.

1788.- Carolina del Sur ratifica la Constitución de los Estados Unidos de América y se convierte en el octavo estado de la Unión.

1908.- Los Hermanos Wright patentan el aeroplano.

1913.- Thomas Edison inventa un teléfono grabador.

1947.- Es fundado en Argentina el Partido Justicialista, herramienta electoral perteneciente al Movimiento Nacional Justicialista, fundado por el General Juan Domingo Perón.

1984.- El gobierno cubano se une a la decisión de la Unión Soviética y casi todos los países de la órbita soviética de no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos.

1992.- En Italia, es asesinado el juez antimafia Giovanni Falcone, al ser estallado mil kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une el aeropuerto de Palermo.

2008.- El precandidato demócrata a la presidencia estadounidense, Barack Obama, promete que si llega a la Casa Blanca impulsará una política de alianza con América Latina y tendrá una “nueva estrategia con Cuba”



2010.- Las fuerzas de seguridad jamaiquina enfrentan las protestas de seguidores del alegado narcotraficante Christopher Coke, solicitado en extradición por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

2011.- Son exhumados los restos del presidente chileno Salvador Allende, para iniciar las pericias que determinen las circunstancias de su trágica muerte, durante su derrocamiento el 11 de septiembre de 1973.-

2012.- La Gendarmería del Vaticano detiene al mayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por supuestamente develar documentos secretos (que aparecieron en el libro Su Santidad: los papeles secretos de Benedicto XVI).

2015.- En El Salvador, bajo un intenso repicar de campana, es proclamado beato de la Iglesia Católica Oscar Arnulfo Romero, el asesinado arzobispo de San Salvador, a 35 años de su muerte, en una ceremonia que contó con la presencia de millares de personas.

2016.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia en Hanoi el levantamiento del embargo militar a Vietnam, una decisión que supone la “completa normalización” de las relaciones entre dos antiguos países enemigos.

-El asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, símbolo de una iglesia identificada con los pobres, es proclamado beato en una masiva ceremonia en la capital de su país, a 35 años de su muerte.

2018.- El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes informa la suspensión indefinida del diálogo con el presidente Daniel Ortega, del que era mediador entre el gobierno y los grupos que protagonizaron las protestas del último mes, dejando un saldo de menos 76 personas han muerto y 900 heridas.

- Fallece en Miami, Florida, a la edad de 90 años, el ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, uno de los más enconados enemigos del régimen cubano de los hermanos Fidel y Raúl Castro.

2019.- Estados Unidos presenta nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en los que lo acusa de exponer al país a un riesgo muy grave luego de publicar miles de documentos reservados, incluidos los nombres de fuentes confidenciales de las fuerzas armadas estadounidenses.