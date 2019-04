Hoy es domingo 7 de abril del 2019.

Faltan 268 días para el año 2020.

Santoral: San Juan Bautista de la Salle, Beato, Herman, Epifanio y Herminio José.

Día Mundial de la Salud.

Efemérides Nacionales:

1843. La Junta Popular de Santo Domingo encarga a Juan Pablo Duarte de instalar las juntas populares en la zona del Este, lo que aprovecha el patricio para colocar al frente de dichos organismos a persona ligadas a la idea de la Independencia Nacional.

1858. Muere el arzobispo Metropolitano, Monseñor Tomás de Portes e Infante, Vicario de la Iglesia desde 1830 y Delegado apostólico.

1917. Mediante Orden Ejecutiva del Gobernador Militar, Capitán de Navío William Knapp, es creada la Guardia Nacional, la cual se mantuvo funcionando hasta que surge el 21 de junio del 1921.

1942. El profesor Juan Bosch es elegido Secretario General del Primer Congreso del PRD en La Habana.

1960. El Servicio de Inteligencia Militar (SIM) reporta el descubrimiento de un presunto complot terrorista auspiciado por Monseñor Tomás Reilly contra el Gobierno dominicano.

1962. El procurador general de la República, doctor Antonio García Vásquez, dicta un mandato de conducencia contra 258 personas señaladas como “caliés”.

1963. La Asociación de Industrias repudia los sucesos acaecidos el día anterior en Rahintel, en el que resultó herido el presidente de la entidad, Horacio Alvarez, mientras el presidente de la República, Juan Bosch defiende la libertad de prensa.

2008. El escritor dominicano Junot Díaz gana el Premio Pulitzer a una obra de ficción por “La prodigiosa vida breve de Oscar Wao” (The Brief Wondrous Life of Oscar Wao).

2013. El Show Aéreo del Caribe termina en tragedia con la muerte de dos pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana que conducían un Pillán, que se precipitó al mar ante la mirada atónita de los miles de personas que acudieron al Malecón a observar el show aéreo.

Efemérides Internacionales:

1614. Muere El Greco, pintor español.

1803. Muere Toussaint Loverture en el Castillo de Joux en Besancon, Francia.

1823. Entra en España el ejército francés conocido como “los cien mil hijos de San Luis”, para apoyar al rey Fernando VII frente a los liberales y restablecer el absolutismo, en virtud de los acuerdos de la Santa Alianza.

1863. La Catedral mexicana de Puebla es tomada por los invasores franceses

1889. Nace en Vicuña, Chile, Ma. Del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida mejor como Gabriela Mistral, poetisa ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945.

1903. Muere de hambre y frío en la fortaleza de Jaux, en el Jura, Francia, el Padre de la Patria haitiana Jean-Jacques Dessalines.

1926. Es herido de un disparo en la nariz el jefe de gobierno italiano Benito Mussolini, cuando una mujer de 62 años recién salida de un psiquiátrico le disparó, logrando sobrevivir.

1939. Italia se anexa Albania.

1948. Se funda la Organización Mundial de la Salud, como dependencia de la ONU.

1955. El Primer Ministro británico Sir Winston Churchill, se retira del Gobierno

1992. El Parlamento Europeo ratifica por amplia mayoría el Tratado de Maastricht para la Unión Europea.

2008. En China, es condenado a 19 años de prisión el magnate Zhang Rongkun al que además le fue confiscada su fortuna valorada en 145 millones de euros (228 millones de dólares), por su implicación en el escándalo de los fondos de pensiones de Shanghai.

2009. El ex presidente peruano Alberto Fujimori, de 70 años de edad, es condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

2010. Se inicia en la localidad de Talas, Kirguistán, las revueltas, que horas más tarde se extiende a otras ciudades de esta país centroasiático.

2016. La Corte Constitucional de Colombia rechaza una ponencia contraria al matrimonio de parejas del mismo sexo, lo que abre la puerta a la unión legal de homosexuales.