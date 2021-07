Hoy es jueves 15 de julio del 2021

Faltan 168 días para el año 2022.

Santoral: San Buenaventura, obispo y doctor.

Efemérides Nacionales:

1514. Por gestiones del alcaide español Rodrigo de Alburquerque, el gobernador de la isla, Diego Colón es informado que ya no tendría la exclusividad de realizar los repartimientos de aborígenes.

1809. El Gobernador francés de la parte española de la isla, general Dubarquier (sucesor del general Louis Ferrand), entrega la plaza de Santo Domingo a las tropas criollas al mando del brigadier Juan Sánchez Ramírez.

1821. Suspende su circulación el periódico El Duende.

1843. Los separatistas dominicanos, encabezados por Juan Pablo Duarte, salen airosos de las elecciones celebradas este día frente a los haitianizados, siendo este el primer acto de ese género realizado bajo el gobierno del sucesor de Boyer, permitiendo a las dos corrientes medir sus fuerzas ante la expectación de las autoridades haitianas.

1865. Las tropas de ocupación españolas abandonan la parte oriental isla, tras dos años de haberse anexado ese territorio, a petición de los sectores conservadores dominicanos.

1952. El Poder Ejecutivo promulga la resolución Núm. 3345 del Congreso Nacional, mediante la cual fue aprobado el contrato entre el Estado y la Compañía Dominicana de Teléfonos, que regulaba los pagos que debía realizar dicha compañía al Estado.

1962. El teniente coronel Rafael Fernández Domínguez viaja a Panamá a realizar el Curso de Comando y Plana Mayor en la Escuela de Usarcarib, For Gulick, Zona del Canal.

1876. Muere en Caracas, Venezuela el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte y Díez.

1898. Nace en Ponce, Puerto Rico, Federico Geraldino, quien llegó el país en 1923 junto a técnicos norteamericanos para fundar la Compañía Eléctrica Dominicana.

1947. Se inician los entrenamientos militares de los expedicionarios antitrujillistas que posteriormente tomaron parte en lo que se denominó la expedición de Cayo Confites. El reclutamiento estuvo a cargo del cubano Eufemio Fernández Ortega.

1970. Cerradas las labores del Censo Nacional realizadas los días 9 y 10 de enero, se fija la población en 4,011,589 habitantes.

1976. Son trasladados a su “tumba definitiva” en el mausoleo del Altar de la Patria, levantado en el Parque Independencia, los restos de los Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.



1990. Muere en Santo Domingo el ingeniero civil, músico, astrónomo Petronio Mejía, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional.

1994. La nueva embajadora de los Estados Unidos en el país, Donna Jean Hrinak, presenta sus cartas credenciales ante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer.

2008. Cuatro jóvenes resultan muertos durante un alegado intercambio de disparon con agentes policiales ocurrido en un apartamento del sector El Pensador, Santo Domingo Este.

2009. El Poder Ejecutivo emite el decreto 501-09, mediante el cual dispone el retiro del general PN Juan Tomás Taveras Rodríguez, por escribir un artículo criticando el programa de seguridad ciudadana de la institución.



2014. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, llega al país en visita oficial, con una comitiva de 13 personas, para reunirse con el presidente Danilo Medina, legisladores y otros sectores de la vida nacional.

2015. El presidente Danilo Medina es proclamado por cuarta vez consecutiva, como el gobernante más popular y de mayor aprobación en América Latina, con un 89% en el Ranking de Mandatarios de la Consulta Mitofsky.

2019. Fallece en Santo Domingo a la edad de 88 años, el doctor Hugo Tolentino Dipp, el abogado, historiados, ex rector de la UASD, ex canciller y expresidente de la Cámara de Diputados.

Internacionales :

1015. Muere Vladimir I, gran duque de Kiev quien convirtió a los rusos al cristianismo.



1099. Los cristianos conquistan Jerusalén durante la Primera Cruzada encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouvillón, el primer rey de Jerusalén.



1570. En Tazacorte, isla canaria de La Palma, el pirata francés protestante Jacques de Sores y sus hombres asesinan a 40 misioneros jesuitas (los mártires de Tazacorte, 32 portugueses y 8 españoles) que se dirigían a Brasil.

1789. Durante la Revolución Francesa, Luis XVI se pliega ante la presión popular y decide pactar a oponerse.



1823. Se incendia la Iglesia de San Pablo fuera los Muros en Roma, construida en el 324 por Constantino.

1834. En España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición.



1895. Los patriotas cubanos proclaman una República que tuvo corta duración.



1937. Los japoneses invaden China.

1937. Walt Disney presenta Blanca Nieve y los Siete Enanitos. Fue el primer largometraje animado.

1945. Italia le declara la guerra a Japón.

1960. Llegan a Leopoldville, El Congo, los primeros 3,500 contingentes de soldados de la ONU, en reemplazo de parte de las tropas belgas de ocupación.

1961. España declara la convertibilidad exterior de la peseta: 60 pesetas por dólar, la que podrá oscilar entre 59,40 y.6O como límites.

1965. La sonda espacial no tripulada “Mariner 4”, lanzada por la NASA, sobrevuela Marte y envía imágenes de su superficie.

1994. En Colombia, unos 300 guerrilleros del Bloque sur de las FARC asaltan una estación de bombeo de Ecopetrol en Guamuez, bajo custodia de 29 soldados, los que fueron sorprendidos en medio de la noche, resultando muertos 17 de ellos.



1997. Es asesinado el diseñador Gianni Versace.

2005. El ex jefe de la CIA, John Deutch, escribe en The New York Times, que Estados Unidos debe acabar con las pérdidas de vida y retirarse de Irak de inmediato y nunca volver a usar su poder militar para construir una nación.

2009. Mueren los 168 ocupantes de un avión iraní que se estrelló tras despegar del aeropuerto internacional de Teherán rumbo a Armenia.

2012. El nazi más buscado del mundo, László Csatáry, de 97 años y al que se responsabiliza de haber enviado a campos de exterminio a más de 15.000 judíos, es arrestado en Budapest.



-En Siria, se registran violentos combates en la capital, Damasco, cuando los rebeldes lanzan una operación de gran escala para conquistar la ciudad.

2013. Se inicia en Lima (Perú), un movimiento de protestas denominada #15J, contra el caso de corrupción llamado “La Repartija”, sacado a la luz por un medio periodístico involucrando al Congreso de la República de Colombia.



-Es capturado Miguel Ángel Treviño Morales, o Z40, líder del cartel mexicano de los Zetas.

2016. En Turquía se produce un intento fallido de golpe de estado que deja 290 muertos, con el fin de derrocar al presidente Recep Tayyip Erdoğan y al Gobierno del primer ministro Binali Yıldırım.

2018. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), denuncia que al menos 10 muertos, incluyendo dos menores, y unos 20 heridos deja una violenta incursión de fuerzas policiales y paramilitares a varios poblados en el sur del país.



2019. Las congresistas estadounidenses Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna Pressley, califican como una maniobra de “distracción” las polémicas políticas de deportaciones del presidente Donald Trump, instándolas a regresar a sus países de origen si no están satisfechas con la situación en EE.UU.

2020. Decenas de cuentas certificadas en Twitter son afectadas por un ataque cibernético en el que se ve involucrada una cuenta de Bitcoin, a la que los hackers estarían pidiendo a los usuarios que depositen dinero usando falsamente la imagen de Bill Gates, de Microsoft y Elon Musk, fundador de Tesla, entre otras personalidades.