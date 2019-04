Hoy es jueves 18 de abril del 2019.

Faltan 257 días para el año 2020.

Santoral: Santos Eleuterio, Crispín, Apolonio y Perfecto. Santa Antía.

Independencia de Zimbabwe.

Día del Locutor dominicano y las Mujeres de Américas

Efemérides Nacionales:

1884. El Congreso emite la resolución 22-15, mediante la cual autoriza al Poder Ejecutivo a firmar con los EEUU un acuerdo de reciprocidad comercial sobre la base de exoneración de derechos de importación de algunos productos agrícolas criollos.

1845. Es promulgada por el Poder Ejecutivo la primera Ley Electoral de la República, después de haber sido votada por el Tribunado y el Consejo Conservador.

1893. El Presidente dominicano Ulises Heureaux y su par haitiano, Florville Hyppolite se unen en sus respectivos buques en la Bahía de Manzanillos, terminando décadas de hostilidades.

1900. Llega a Santo Domingo, el generalísimo Máximo Gómez, libertador de Cuba, siendo recibido por el pueblo y el gobierno dominicano de manera apoteósica.

1938. Se realiza en Santo Domingo el primer examen oficial de locutores dispuesto por el Gobierno Dominicano, con la intención de regularizar la radiodifusión nacional.

1962. El Presidente Rafael Bonnelly da a conocer la existencia de un complot contra el Consejo de Estado “ideado y preparado por ex oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana”, identificando entre otros al ex general Andrés Rodríguez Méndez; ex tenientes coroneles Raymundo Polanco Alegría y Manuel Durán Guzmán, así como al ex primer teniente doctor Fausto Cabrera Felipe.

1963. El embajador de Estados Unidos en Haití, Walter Thurston, informa su par en República Dominicano, John Bartlow Martín la ocurrencia de movimiento militar en el palacio nacional haitiano, en un frustrado intento golpista contra el presidente Francois Duvalier.

2006. Fallece a la edad de 90 años el poeta Rubens Antonio Suro García-Godoy, más conocido como Rubén Suro.

2007. Una turba de estudiantes y personas extrañas a la UASD hieren de una pedrada en la cabeza al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), John García, la que además incendia su vehículo en el recinto de la academia.

2009. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinto, encarga al presidente Leonel Fernández la tarea de mediar entre las relaciones de los Estados Unidos y las naciones de América Latina.

- Fallece a la edad de 82 años el general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Elías Wessin y Wessin, quien encabezó la contrarevolución durante la insurrección cívico militar de abril de 1965, cuando era jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), con sede en la Base Aérea de San Isidro.

2015. El nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón asume sus funciones, según lo acordado con su antecesor, Ramón Benito de la Rosa y Carpio.

2016. Siete de los ocho candidatos presidenciales (todos de la oposición) participan por primera vez en un debate televisado en todo el país, en el que expusieron sus ideas y propuestas de Gobierno.

Efemérides Internacionales:

1480. Nace Lucrecia Borgia, hija del papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia.

1506. El papa Julio II pone la piedra fundamental de la nueva Basílica de San Pedro.

1906. Gran terremoto afecta la ciudad estadounidense de San Francisco, en el estado de California.

1909. Se celebra ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma.

1943. Los norteamericanos derriban el avión donde viajaba el comandante supremo de la flota japonesa, almirante Yamamoto Isoroku.

1946. Se disuelve oficialmente la Liga de las Naciones, siendo sustituida por la actual Organización de Naciones Unidas (ONU).

1955. Fallece Albert Einstein.

1956. La actriz estadounidense Grace Kelly se conviertió en princesa, al contraer nupcias con el príncipe Rainiero III, de Inglaterra, acto que fue considerado por muchos como la boda del siglo XX.

1972. El líder Juvenil Peronista Rodolfo Galimberti presenta el documento titulado “Compromiso de la juventud peronista con el pueblo de la Patria”, trazando una línea de confrontación con la ortodoxia peronista y con el pensamiento de Perón.

1983. En el Líbano, un suicida destruye la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas.

1988. Estados Unidos lanza la Operación Mantis Religiosa contra la armada iraní, lo que es el ataque naval más importante desde la Segunda Guerra Mundial.

1999. El papa Juan Pablo II canoniza al religioso francés Marcelino Champagnat (1789-1840), fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas.

2011. El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aprueba el plan de reformas económicas para “actualizar” el modelo socialista del país, según se recoge en una resolución emitida por el cónclave.

- El presidente Barack Obama nomina al dirigente demócrata Leon Panetta, como Director de la Agencia Central de Inteligencia, para remplazar a Robert Gates, el que fue confirmado por el Senado el 21 de junio en una votación 100-0.

2012. La Cámara de Diputados de Haití es cerrada después de que un grupo de supuestos antiguos militares armados se presentara ante el edificio.

2017. Los principales asesores del presidente Donald Trump, y los miembros de su gabinete debaten si Estados Unidos debería permanecer en el Acuerdo de París, según había informado cuatro días antes el periódico “Político”.

- Bajo el alegato de padecer demencia, el juez chileno Mario Carroza ordena la libertad de Edgar Cevallos Jones, un comandante jubilado de la Fuerza Aérea quien, junto a Ramón Cáceres, torturaron y provocaron la muerte del general Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet.