Hoy es lunes 23 de septiembre del 2019.

Faltan 99 días para el año 2020.

Santoral: Santos Lino, Constancio, Benito de Palermo y Andrés.

Fiesta de Independencia en Arabia Saudita

Día mundial contra el acoso sexual y la trata de personas.

Efemérides Nacionales:

1500. El gobernador de la Española, Francisco Bobadilla hace prisionero a Cristóbal Colón junto a su familia y los embarca rumbo a España.

1834. Una fuerte tormenta azota la ciudad de Santo Domingo, dándosele el nombre del Padre Ruíz, por haber coincidido con el sepelio del presbítero José Ruiz.

1961. El embajador norteamericano DeLesseps Morrison expone a un grupo de dominicanos exiliados en Puerto Rico los nuevos planes de Estados Unidos, respecto a la factibilidad de una salida democrática en la República Dominicana contando con Ramfis Trujillo.

1868. El general José María Cabral gana ampliamente las elecciones celebradas en la fecha.

1915. Nace en La Vega María Josefina Bosch-Gaviño, hermana del ex presidente Juan Bosch Gaviño.

1916. Circula por primera vez en San Francisco de Macorís, la edición del periódico El Anuncio, dirigido por Enrique A. Curiel.

1944. Nace en las Matas de Farfán, el asesinado periodista Orlando Martínez Howley.

1952. La tormenta tropical Charlie penetra al territorio dominicano próximo a Boca Chica en dirección nor-noroeste, causando algunos daños.

1956. Debuta como jugador de las Grandes Ligas el pelotero Osvaldo Virgil, convirtiéndose en el primer dominicano en jugar en el béisbol organizado de los Estados Unidos.

1957. Es agredido a balazos en la ciudad de México, el exiliado dominicano doctor Tancredo Martínez García. La acción fue ejecutada por el sicario cubano Ricardo Bonachea León, cumpliendo instrucciones del jefes del SIM, Johnny Abbes García.

1960. El Partido Dominicano celebra una concentración en el estadio Trujillo para reafirmar su participación en las elecciones que el régimen dispuso se realicen en diciembre de 1961.

1961. El partido Unión Cívica Nacional, emplaza al Presidente Joaquín Balaguer a celebrar elecciones libres en la fecha señalada en la Constitución vigente.

1963. El presidente Juan Bosch da un ultimátum de tres horas al gobierno haitiano para que cese su agresión contra la embajada dominicana en Puerto Príncipe y si vencido ese plazo su petición no era atendida, la aviación dominicana atacaría el palacio presidencial.

1964. Un grupo de jóvenes finaliza el Cuarto Curso de Observadores Meteorológicos Profesionales, del que egresaron Miguel Marcelino, Hugo de Js. Segura, Raisa María Geman, Guadalupe Mendoza, Juan B. Ramos M., Marino Castillo, Manuel Emilio Oviedo y Francisco A. Febrillet, entre otros.

1968. El Gobierno salvadoreño condecora al Presidente Joaquín Balaguer con la Orden Nacional “José Matías Delgado”, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata.

1987. El huracán Emily deja decenas de familiar sin hogar y causa graves daños a la agricultura en Baní, San Cristóbal, Azua y otras localidades de la región Sur.

1998. Las lluvias originadas por el huracán George provocan que el río Yaque del sur cubra con agua y lodo los poblados de Vicente Noble, Tamayo, Monserrat y Jaquimeyes, entre otros.

- El dominicano Samuel Sosa, jardinero de los Cachorros de Chicago sienta un precedente de Grandes Ligas, al disparar 66 jonrones, remolcar 158 carreras, anotar 134 y terminar la temporada con promedio de 308.

2010. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santo Domingo condena a cinco y tres años de prisión a cinco menores de edad por la muerte de siete taxistas.

2013. El Tribunal Constitucional emite su sentencia 168/13, mediante la cual se establece que a los hijos de residentes ilegales en el país, desde el 1929 hasta esta fecha, no les corresponde la nacionalidad dominicana.

- En una jornada sin precedentes en la historia del ajedrez dominicano los equipos de la República Dominicana vencen sorpresivamente a los de Japón y Pakistán, en la continuación del Trigésimo noveno Campeonato Mundial de Ajedrez, que se celebra en Siberia, Rusia.

- El Ministerio de Relaciones Exteriores informa de manera oficial, que su titular, Carlos Morales Troncoso, padece de leucemia.

2014. El papa Francisco dispone el arresto domiciliario del ex nuncio en el país, Josef Wesolowski, acusado de pederastia en la República Dominicana.

Efemérides Internacionales:

63 A C. Nace en Roma, capital del Imperio Romano, Cayo Julio César Octaviano, quien fue el primer emperador romano que gobernó entre el 27 a. C. y 14 d. C

1338. Son iniciados los combates de Arnemuiden, tenida como la primera batalla naval de la Guerra de los Cien años, en la que se usó artillería, como la del barco inglés Christofer que tenía tres cañones.

1868. En la localidad de Lares, Puerto Rico, tiene lugar un movimiento de insurrección bajo la consigna “¡Viva Puerto Rico Libre!” que, tras reducir a los españoles, proclama la independencia de la nación y establece un gobierno republicano encabezado por Francisco Ramírez Medina. Este hecho se conoce como El Grito de Lares.

1889. En Japón se funda Nintendo, actual desarrolladora de videojuegos, como empresa fabricante de naipes.

1916. Nace en la localidad italiana de Maglie, el político Aldo Moro, quien en dos veces fue Primer Ministro, auspiciado por la Democracia Cristiana Italiana. En 1978, al lograr un acuerdo con el Partido Comunista para combatir el terrorismo, fue secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas.

1939. Muere en Londres, el médico neurólogo, judio-austríaco Sigmund Freud el inventor del psicoanálisis.

1952. Por primera vez se transmite un evento deportivo a través de un circuito cerrado

de televisión hogareña, considerado como antecedente de la TV por cable.

1963. Un agente policial asesina de un balazo en Salcedo, al periodista Alexis Brache, cuando el comunicador fotografiaba la golpiza que le proporcionaba una patrulla a varios manifestantes detenidos.

1971. En Montreal (Canadá) es firmado el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, por el cual es obligatoria la extradición de los terroristas.

1973. Muere en chile el poeta, escritor y Premio Nóbel de Literatura, Pablo Neruda.

- En Argentina, Juan Domingo Perón -quien gobernó esa nación entre 1946 y 1955- es electo presidente con el 62 % de los votos.

1979. En España, el grupo terrorista ETA-m asesina al gobernador militar de Guipúzcoa, general Lorenzo González Valles.

1991. Armenia consigue su independencia de la Unión Soviética.

- La ciudad rusa Sverdlovsk recupera su antiguo nombre de Ekaterinburg, famosa por haber sido ejecutado allí el último zar y su familia.

1992. Yugoslavia es expulsada de las Naciones Unidas.

2005. El huracán Rita avanza hacia las poblaciones donde se ubican refinerías a lo largo de la costa entre Texas y Louisiana con vientos sostenidos máximos de hasta 200 kilómetros por horas.

2013. El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que un ex agente del FBI se declaró culpable de filtrar información secreta sobre un fallido atentado terrorista, caso en el que las autoridades accedieron a los registros telefónicos de reporteros de la agencia de prensa Associate Press.

2015. El Papa ha canonizado en la Basílica Inmaculada Concepción en Washington al mallorquín, Fray Junípero Serra, el primer santo hispano en Estados Unidos, y del que ha destacado que siempre “buscó defender la dignidad de la comunidad nativa”.