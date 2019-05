Hoy es lunes 6 de mayo del 2019.

Faltan 239 para el año 2020.

Santoral: Santos Justo, Benita, Eleodoro, Juan, Portán y Demetrio.

Efemérides Nacionales:

1497. Por Real Cédula, España declara libre de impuestos el comercio de las Indias americanas.

1813. Llega a Santo Domingo el brigadier Carlos de Urrutia y Matos, nombrado por el Rey de España, jefe militar de la colonia, cargo vacante desde la muerte del brigadier Juan Sánchez Ramírez, acaecida el 11 de febrero de 1811.

1844. Las nuevas autoridades disponen, mediante el decreto número 9, que “todo dominicano que se haya ausentado desde el 9 de marzo al extranjero, aún con la licencia del Gobierno, estará obligado a regresar dentro de tres meses, so pena de perder sus derechos civiles, políticos y sus bienes confiscados.

1910. Arriban al país y por primera vez pisan suelos de América ocho religiosas de la congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad, procedentes de Málaga, España, para traer el carisma evangelizador mercedario.

1961. El Presidente Balaguer ofrece plenas garantías a los principales dirigentes del MPD, encabezados por Máximo López Molina -presos desde hacía seis meses, acusados de publicar su periódico político, sin la debida autorización y crear desórdenes- para que difundan sus ideas, con miras a las elecciones de 1962.

1962. El Presidente del Consejo de Estado, Rafael Bonnelly, advierte que el Congreso no puede ser disuelto, como han pedido de muchos sectores de opinión del país.

1965. Es firmada la llamada “Acta de Santo Domingo”, entre el Gobierno Constitucionalista, la Junta Militar y la Comisión de la Décima Reunión de Consulta de la OEA, la que también “aprueba” la intervención colectiva de una Fuerza Interamericana de Paz en el conflicto dominicano.

- El presidente de Francia Charles De Gaulle critica la intervención militar estadounidense en el país, urgiendo al retiro de las tropas de ocupación, al tiempo de anunciar la posibilidad de reconocer al gobierno encabezado por el presidente Francisco Caamaño.

1999. El director del Departamento de Prevención Contra la Corrupción (DEPRECO), Justo Pedro Castellanos, admite que en el gobierno existen funcionarios corruptos.

2004. El Tribunal Disciplinario del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) expulsa “por alta traición e intento de división” al ex vicepresidente Jacinto Peynado, por respaldar la candidatura del ex presidente Leonel Fernández.

2007. El presidente Leonel Fernández gana la candidatura interna del PLD para las elecciones del 2008, al obtener el 71.46% de los votos frente al 28.54% logrado por su único oponente, el ex secretario de la Presidencia Danilo Medina.

2009. Es ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), el dirigente peledeista Muguel Cocco, donde permanece en cuidados intensivos 14 días después de un paro cardíaco.

Efemérides Internacionales:

1527. Las tropas imperiales de Carlos V saquean Roma.

1626. Peter Minnewit, gobernador de Nueva Holanda, compra a los indios la isla de Manhattan.

1840. El Reino Unido efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo.

1895. José Martí es nombrado jefe supremo de la revolución en la lucha por la independencia de Cuba.

1910. Muere Eduardo VII, rey británico y emperador de la India.

1914. La Cámara de los Lores inglesa niega el voto a las mujeres.

1919. El presidente costarricense, Federico Tinoco, es depuesto y tropas estadounidenses desembarcan en defensa de los intereses de Estados Unidos en esa nación centroamericana.

1930. Un terremoto causa la muerte de 6,000 personas en Birmania.

1962. En el Vaticano, el papa Juan XXIII canoniza al peruano Martín de Porres, convirtiéndose en el primer santo negro de América.

1974. En la República Federal Alemana, el canciller Willy Brandt dimite a causa de un escándalo de espionaje.

1979. En España, una bomba atribuida a la organización terrorista ETA provoca la muerte de ocho persona en una cafetería de Madrid.

1994. Es inaugurado el Eurotúnel, que unió a Francia y el Reino Unido bajo el Canal de la Mancha.

2001. La banda terrorista ETA asesina al presidente del Partido Popular aragonés, Manuel Giménez Abad, cuando se dirigía a un partido de fútbol con su hijo.

2002. En Colombia son asesinados el ingeniero y político Guillermo Gaviria Correa y el asesor de paz Gilberto Echeverri, tras permanecer un año en poder de las FARC.

2007. Nicolas Sarkozy, de 52 años, gana la presidencia de Francia al triunfar en la segunda vuelta electoral con el 53% de los votos, seis puntos porcentuales por encima de su rival socialista Ségolène Royal, quien obtuvo 47%.

2010. Los diputados haitianos aprueban una enmienda que amplía en tres meses el mandato del presidente René Preval en caso de no poder organizar las elecciones generales en noviembre como está previsto, dado el caos burocrático que vive el país desde el sismo de enero.

- El Partido Conservador liderado por David Cameron gana las elecciones legislativas en el Reino Unido sin mayoría absoluta.

2011. El grupo terrorista Al Qaeda confirma -en un mensaje colocado en los foros yihadistas de Internet- la muerte de su fundador y líder Osama Bin Laden, por un comando élite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

2012. François Hollande es elegido Presidente de la República Francesa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

2013. Son liberadas las jóvenes Amanda Berry, Gina De Jesus y Michelle Knight, luego de permanecer secuestradas durante una década en Cleveland (Ohio, EE. UU.) por tres hermanos de origen boricua.

2016. Un comité del Senado de Brasil vota mayoritamente a favor de iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con lo que la mandataria se encuentra a un paso de ser destituida.

- La Audiencia Nacional española condena a 92 años de cárcel al ex dirigente de la ETA, Eneko Gogeaskoetxea, por intentar matar al rey Juan Carlos I, en la inauguración del Museo Guggenheim en Bilbao en 1997.

2018. El presidente ruso Vladimir Putin comienza su cuarto mandato presidencial, por el cual se mantendrá al frente de Rusia hasta 2024, después de haber dirigido el país durante 18 años, ya sea desde la presidencia o la jefatura del gobierno.

- El diario The New York Times revela que el senador republicano John McCain, quien sufre un agresivo cáncer en el cerebro, instruyó a sus más allegados para que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no acuda a su funeral, sino el vicepresidente Mike Pence.