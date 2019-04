Hoy es miércoles 10 de abril del 2019.

Faltan 265 días para el año 2020.

Santoral: Santas Bernardita Soubirous y Magdalena. Santos Marcos, Apolonio, Ezequiel, Macario y Daniel.

Día Panamericano de Estadística

Efemérides Nacionales:

1546. La Monarquía de España emite una Cédula Real, mediante la cual eleva a Montecristi a la categoría de ciudad.

1862. Duarte recibe en Venezuela la noticia de que Santo Domingo fue reanexada a España y que su compañero Francisco del Rosario Sánchez había sido fusilado.

1875. El presidente Ignacio Maria González, decreta la obligatoriedad de los funcionarios y empleados públicos de ir a las fiestas nacionales prescritas en la Constitución.

1923. Muere en San Pedro de Macorís, don Luís Amiama, padre del héroe del 30 de Mayo, Luís Amiama Tió.

1943. Es creada la Comandancia de la Marina Nacional, siendo su primer Comandante el Mayor Manuel A. Perdomo, asistente del Coronel McLughlin, el cual la dirigió la Marina de Guerra hasta el año 1947.

1956. Mediante su nota número 431, la embajada de Estados Unidos en el país informa al gobierno dominicano, a través de la secretaría de Relaciones y Cultos, la aceptación del presidente de su nación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio entre ambas naciones.

2005. El ex presidente Hipólito Mejía califica como “un show de persecución política contra el PRD”, las acusaciones a ex funcionarios de su gobierno por la compra y distribución de invernaderos y vehículos para el transporte público, con el Plan Renove.

2017. Muere a la edad de 58 años a causa de varios quebrantos de salud, Eusebio Mercedes, primer presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENES), electo el l7 de marzo del 1979 en unas elecciones nacionales.

Efemérides Internacionales:

1606. En Inglaterra, el rey Jacobo I concede permisos oficiales a dos ingleses y las compañía de Londres y Plymouth, para colonizar la costa este de América del Norte en el Nuevo Mundo,

1864. El Archiduque Maximiliano de Habsburgo es coronado Emperador de México en la Catedral de Ciudad de México.

1912. Zarpa el Titanic desde Inglaterra hacia su primera y última travesía.

1919. Es asesinado el líder reformador agrarista mexicano Emiliano Zapata, en una emboscada organizada por el coronel Jesús Guajardo, en la ciudad mexicana de Morales.

1932. En Alemania, el presidente Paul von Hindenburg es reelecto, derrotando por amplia mayoría a Adolf Hitler en las segundas elecciones presidenciales alemanas.

1957. Es rehabilitado el Canal de Suez para cualquier tipo de buques.

1970. Se produce la separación de los integrantes del grupo musical británico Los Beatles, luego de varias divergencias, siendo su último disco gravado Let it be.

1974. La primera ministra de Israel, Golda Meir renuncia al cargo en medio de una crisis política, siendo reemplaza por Yitzhak Rabin.

2003. Se produce el saqueo del Museo Nacional de Bagdad en el curso de la segunda guerra del golfo Pérsico.

1982. En Argentina, alrededor de 300.000 personas llenan la Plaza de Mayo en respaldo por la invasión argentina en Malvinas.

1988. Los partidos norirlandeses llegan a un acuerdo de paz para el Ulster que pone fin a 30 años de violencia.

2010. Muere en un accidente aéreo el presidente de Polonia, Lech Kaczynski junto a su esposa, el presidente del Banco Central y el jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros altos funcionarios.

2012. Los organizadores de Miss Universo anuncian que transexuales podrán competir en ese concurso de belleza el próximo año, lo que se produce una semana después de que accedieran a que la transgénero Jenna Talackova se presentara a uno de esos certámenes en Canadá.