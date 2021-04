Hoy es miércoles 7 de abril del 2021

Faltan 268 días para el año 2022

Santoral: San Juan Bautista de la Salle, Beato, Herman, Epifanio y Herminio José.

Día Mundial de la Salud.

Efemérides Nacionales:

1843.La Junta Popular de Santo Domingo encarga a Juan Pablo Duarte de instalar las juntas populares en la zona del Este, lo que aprovecha el patricio para colocar al frente de dichos organismos a persona ligadas a la idea de la Independencia Nacional.

1858. Muere el arzobispo Metropolitano, Monseñor Tomás de Portes e Infante, Vicario de la Iglesia desde 1830 y Delegado apostólico.

1917. Mediante Orden Ejecutiva del Gobernador Militar, Capitán de Navío William Knapp, es creada la Guardia Nacional, la cual se mantuvo funcionando hasta que surge el 21 de junio del 1921.



1942. El profesor Juan Bosch es elegido Secretario General del Primer Congreso del PRD en La Habana.

1960. El Servicio de Inteligencia Militar (SIM) reporta el descubrimiento de un presunto complot terrorista auspiciado por Monseñor Tomás Reilly contra el Gobierno dominicano.

1962. El procurador general de la República, doctor Antonio García Vásquez, dicta un mandato de conducencia contra 258 personas señaladas como “caliés”.

1963. La Asociación de Industrias repudia los sucesos acaecidos el día anterior en Rahintel, en el que resultó herido el presidente de la entidad, Horacio Alvarez, mientras el presidente de la República, Juan Bosch defiende la libertad de prensa.

2008. El escritor dominicano Junot Díaz gana el Premio Pulitzer a una obra de ficción por “La prodigiosa vida breve de Oscar Wao” (The Brief Wondrous Life of Oscar Wao).

2013. El Show Aéreo del Caribe termina en tragedia con la muerte de dos pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana que conducían un Pillán, que se precipitó al mar ante la mirada atónita de los miles de personas que acudieron al Malecón a observar el show aéreo.

2020. Ante el avance de contagios y fallecimientos por el covid19, el gobierno autoriza al candidato presidencial opositor Luis Abinader, a instalar un hospital temporal en La Vega, quien dijo estar en disposición de levantar otros en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, en la región Sur y en San Pedro de Macorís.



Internacionales:

1614. Muere El Greco, pintor español.

1803. Muere Toussaint Loverture en el Castillo de Joux en Besancon, Francia.



1823: Entra en España el ejército francés conocido como “los cien mil hijos de San Luis”, para apoyar al rey Fernando VII frente a los liberales y restablecer el absolutismo, en virtud de los acuerdos de la Santa Alianza.

1863: La Catedral mexicana de Puebla es tomada por los invasores franceses

1889. Nace en Vicuña, Chile, Ma. Del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida mejor como Gabriela Mistral, poetisa ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945.

1903: Muere de hambre y frío en la fortaleza de Jaux, en el Jura, Francia, el Padre de la Patria haitiana JeanJacques Dessalines.

1926. Es herido de un disparo en la nariz el jefe de gobierno italiano Benito Mussolini, cuando una mujer de 62 años recién salida de un psiquiátrico le disparó, logrando sobrevivir.



1939: Italia se anexa Albania.

1948: Se funda la Organización Mundial de la Salud, como dependencia de la ONU.

1955: El Primer Ministro británico Sir Winston Churchill, se retira del Gobierno

1992. El Parlamento Europeo ratifica por amplia mayoría el Tratado de Maastricht para la Unión Europea.

1994. El papa Juan Pablo II inaugura la Capilla Sixtina , cuyos trabajos de restauración se prolongaron durante trece años.



2000 . El presidente boliviano Hugo Bánzer decreta estado de sitio , siendo la sexta vez que se determina esta medida de excepción en el país desde la recuperación de la democracia en octubre de 1982.



2003 . En Bagdad (Irak), los camarógrafos José Couso y Taras Prostyuk (de Reuters ), mueren como consecuencia del ataque de un tanque de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad.

2008. En China, es condenado a 19 años de prisión el magnate Zhang Rongkun al que además le fue confiscada su fortuna valorada en 145 millones de euros (228 millones de dólares), por su implicación en el escándalo de los fondos de pensiones de Shanghai.

2009. El ex presidente peruano Alberto Fujimori, de 70 años de edad, es condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

2010. Se inicia en la localidad de Talas, Kirguistán, las revueltas, que horas más tarde se extiende a otras ciudades del país centroasiático.

2016. La Corte Constitucional de Colombia rechaza una ponencia contraria al matrimonio de parejas del mismo sexo, lo que abre la puerta a la unión legal de homosexuales.



2018 . El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva entra a la cárcel de Curitiba donde empieza a cumplir su sentencia de 12 años.

2019. Las confesiones de delito del exmilitar uruguayo José Gavazzo durante la dictadura (19731985), que fueron omitidas por las autoridades, punen a tambalear al Gobierno de Tabaré Vázquez y traen como consecuencia una ola de destituciones que van desde el ministro de Defensa hasta la cúpula del Ejército.

2020. Un estudio del Instituto de Finanzas Internacionales revela que la deuda mundial alcanza en 2019 los US$255 billones y el año en curso supera el 322% del Producto Interno Bruto (PIB) planetario o 40 puntos porcentuales (US$87 billones) más que la acumulada al inicio de la anterior crisis económica, en 2008.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que estudia congelar en plena pandemia del COVID19 los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de alegadamente estar “sesgada” en favor de China.

La justicia ecuatoriana condena al expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión y la retirada de sus derechos políticos por el delito de cohecho, al considerar que dirigió una estructura de corrupción con la que se financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.