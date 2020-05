Hoy es sábado 23 de mayo del 2020.

Faltan 222 días para el año 2021.

Santoral: Santos: Desiderio, Luciano, Lucio y Eusebio.

Día de la Diversidad Biológica

Efemérides Nacionales:

1844. El Presidente haitiano, Phillippe Guerrier, ordena perseguir a los autores de la conflagración de Azua y San Juan de la Maguana, ocurrida en la retirada del General Charles Herard.

1872. Muere el munícipe Tomás Bobadilla, hijo del primer presidente de la Junta Central Gubernativa de 1844 de su mismo nombre.

1883. Debido a las diferencias en cuanto al criterio para debatir los límites fronterizos entre República Dominicana y Haití, el canciller Segundo Imbert Delmonte se adhiere a los puntos de vista sostenidos por los dominicanos.

1935. Es creado el Archivo General de la Nación.

1941. El dictador Rafael Trujillo llega a Cabo Haitiano en el yate Ramfis donde es recibido con grandes honores por su viejo amigo, el presidente Elie Lescot .

1950. El Poder Ejecutivo dispone la cancelación del nombramiento del segundo teniente Ulises Sánchez Hinojosa, quien cinco años después, tras llegar a Cuba como falso prófugo antitrujillista, participa en el asesinato en La Habana de Pipí Hernández, regresando al país y reasumiendo su cargo como oficial de la Policía Nacional.

1963. El periodista norteamericano Hal Hendrix, reporta desde Santo Domingo al periódico Miami News, que “la penetración comunista marcha con velocidad durante la administración del presidente profesor Juan Bosch.

1965. Es instalada oficialmente por la OEA, la llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP) -la cual sería dirigida por el general brasileño Hugo Panasco Alvin.

1976. Muere en un accidente de tránsito en la provincia Santiago, el merenguero típico Tatico Henríquez.

1989. Los diputados convierten en ley el proyecto que autoriza a los legisladores importar, libre de impuestos, dos vehículos que no excedan los US$18,000 cada uno.

2004. El juez de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, mandó al tribunal criminal a Ramón Báez Figueroa, Vivian Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco, acusados de desfalcar el Banco Interamericano (BANINTER), por más de RD$55,000 millones.

2005. El ex secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General retirado Miguel Ángel Soto Jiménez, afirma que recomendó al ex presidente Hipólito Mejía cancelar al ex teniente del Ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, y que el ex mandatario la retuvo para profundizar las investigaciones sobre el alegado enriquecimiento ilícito del entonces militar.

2008. Los secretarios generales de los partidos PRD y PRSC, Orlando Jorge Mera y Víctor Gómez Casanova, respectivamente, señalan que no han recibido propuestas concretas del gobierno sobre una posible concertación para afrontar los grandes desafíos del país.

2013. El Programa de Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) rechaza en un informe técnico la explotación de Loma Miranda por parte de la empresa minera Falcondo Dominicana.

2018. Impulsado por el congresista demócrata de origen dominicano Adrián Espaillat, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rinde homenaje a título póstumo al líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, en presencia del canciller y presidente del PRD, Miguel Vargas, Peggy Cabral viuda Peña, y otros miembros de ese partido.

Efemérides Internacionales:

1430. Juana de Arco es atrapada por los borgoñones, quienes la entregan a los ingleses.

1618. Se inicia la guerra de los 30 años al triunfar los Rebeldes Bohemios en Praga.

1788. Carolina del Sur ratifica la Constitución de los Estados Unidos de América y se convierte en el octavo estado de la Unión.

1908. Los Hermanos Wright patentan el aeroplano.

1913. Thomas Edison inventa un teléfono grabador.

1947. Es fundado en Argentina el Partido Justicialista, herramienta electoral perteneciente al Movimiento Nacional Justicialista, fundado por el General Juan Domingo Perón.

1984. El gobierno cubano se une a la decisión de la Unión Soviética y casi todos los países de la órbita soviética de no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos.

1992. En Italia, es asesinado el juez antimafia Giovanni Falcone, al ser estallado mil kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une el aeropuerto de Palermo.

2008. El precandidato demócrata a la presidencia estadounidense, Barack Obama, promete que si llega a la Casa Blanca impulsará una política de alianza con América Latina y tendrá una “nueva estrategia con Cuba”

2010. Las fuerzas de seguridad jamaiquina enfrentan las protestas de seguidores del alegado narcotraficante Christopher Coke, solicitado en extradición por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

2011. Son exhumados los restos del presidente chileno Salvador Allende, para iniciar las pericias que determinen las circunstancias de su trágica muerte, durante su derrocamiento el 11 de septiembre de 1973.

2012. La Gendarmería del Vaticano detiene al mayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por supuestamente develar documentos secretos (que aparecieron en el libro Su Santidad: los papeles secretos de Benedicto XVI).

2015. En El Salvador, bajo un intenso repicar de campana, es proclamado beato de la Iglesia Católica Oscar Arnulfo Romero, el asesinado arzobispo de San Salvador, a 35 años de su muerte, en una ceremonia que contó con la presencia de millares de personas.

2016. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia en Hanoi el levantamiento del embargo militar a Vietnam, una decisión que supone la “completa normalización” de las relaciones entre dos antiguos países enemigos.

2018. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes informa la suspensión indefinida del diálogo con el presidente Daniel Ortega, del que era mediador entre el gobierno y los grupos que protagonizaron las protestas del último mes, dejando un saldo de menos 76 personas han muerto y 900 heridas.

- Fallece en Miami, Florida, a la edad de 90 años, el ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, uno de los más enconados enemigos del régimen cubano de los hermanos Fidel y Raúl Castro.

2019. Estados Unidos presenta nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en los que lo acusa de exponer al país a un riesgo muy grave luego de publicar miles de documentos reservados, incluidos los nombres de fuentes confidenciales de las fuerzas armadas estadounidenses.