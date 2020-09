Hoy es sábado 26 de septiembre del 2020

Faltan 97 días para el año 2021.

Santoral: Santos Cisme y Damián, hermanos médicos.

Fiesta Nacional en Yemen.

“Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares”

Día Interamericano de las Relaciones Públicas

Efemérides Nacionales:

1735. En la iglesia parroquial de Vejer de la Frontera, España, contraen matrimonio canónico los bisabuelos del Padre de la Patria Cristóbal García Duarte y Gil, hijo de Don José Duarte y Doña Catalina Rodríguez García, hija de Don Andrés Rodríguez y Doña Beatriz García.

1844. Una comisión de la Junta Central Gubernativa, encabezada por su titular, Tomás Bobadilla, viaja a San Cristóbal para felicitar a los integrantes del Congreso Constituyente, instalado dos días antes.

1848. El presidente Manuel Jiménez dispone mediante decreto una amnistía en favor de los exiliados políticos, entre éstos Juan Pablo Duarte y su familia, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y Juan Evangelista Jiménez, entre otros trinitarios.

1849. Con el decreto 202, Presidente Buenaventura Báez nombra secretario de Guerra y Marina al general Juan Esteban Aybar y el General José María Medrano en el despacho de Interior y Policía.

1866. Nace en Santo Domingo el educador, escritor, científico, diplomático y editor Félix Evaristo Mejía, quien fue alumno de Eugenio María de Hostos y padre de Gustavo Mejía Ricart.

1896. Nace en Santo Domingo la profesora Urania Montás Coén, la que a muy temprana edad hizo su entrada a la escuela dirigida en su casa la maestra normal Ana Josefa Puello.

1905. Mediante la Resolución número 4616, se dispone tender una línea telefónica entre las poblaciones de Villa Riva y Cantón Pimentel, permitiendo unir las ciudades de Samaná, Sánchez y Matanzas.

1932. Nace en la comunidad Aguacate Arriba, Moca, la profesora Dania Teresa Félix de Linares, hija de los comerciantes Bernabé Félix y Balbina Pérez de Félix.

1956. El escritor dominicano Juan Bosch, termina en La Habana, Cuba, la primera versión de su libro “David, Biografía de un Rey”.

1961. El clero católico envía una carta al Presidente Joaquín Balaguer, en la que expone su preocupación “por la violencia que se registra en el país últimamente”.

- El profesor Juan Bosch y los líderes de la Unión Cívica Nacional -Antinoe Fiallo y César de Castro- se reúnen en Washington en procura de busca una salida a la crisis dominicana.

1963. El depuesto presidente constitucional, profesor Juan Bosch, escribe en su celda del Palacio Nacional, una carta “Al Pueblo Dominicano”, en la que manifestó que “Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta”.

- Las nuevas autoridades anuncian la integración del nuevo gobierno (un Triunvirato) que sustituye al depuesto presidente Juan Bosch, encabezado por Emilio de los Santos, Manuel Enrique Tavárez Espaillat y Ramón Tapia Espinal, miembros.

2002. Es promulgada la Ley 146-02, mediante la cual se procura transparentar el negocio del seguro, teniendo un instrumento legal que permita controlar y supervisar el mercado de esa actividad acorde con el nivel de desarrollo que impera en el país.

2011. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicta 15 años de prisión a Mary Peláez, Ivanovish Smester, Sammy Dauhajre y Juan José Fernández Ibarra; cinco años a Sobeida Féliz y la suspensión de la pena a Madeline Bernard, por complicidad con la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico encabezada por el boricua José David Figueroa Agosto.

2013. El Juzgado de la Instrucción de Montecristi dictó apertura a juicio en contra el teniente coronel PN, Alberto Trejo Pérez, los mayores Jesús Tejada y Franklin Santana Martínez, los tenientes José Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez, y el alférez de fragata Ramiro Dumé Ninade, acusados de asesinar a dos presuntos secuestradores del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez, el 10 de octubre del 2009.

2019. Fallece en la ciudad de Nueva York, a los 62 años de edad el tenor dominicano Francisco Chaín Casanova, quien durante 25 años recorrió los más grandes teatros de ópera en el mundo, con un extenso repertorio de 56 papeles estelares.

Internacionales:

46. a. C. En Italia, Julio César inaugura el templo de su ancestra mítica Venus Generatriz en el Foro de César, cumpliendo una promesa realizada antes de la Batalla de Farsalia.

1493. El papa Alejandro VI dicta la bula papal Dudum siquidem para los monarcas católicos, en la que les extiende la cesión de tierras que les otorgó en la bula Inter caetera.

1512. El obispo Antonio Manso funda en Puerto Rico, una cátedra de “gramática”, como parte de la enseñanza secundaria, la que no fue implantada sino a finales de ese siglo.

1580. El corsario Francis Drake regresa del primer viaje de circunvalación realizado por un inglés.

1777. EE. UU.: tropas británicas ocupan Filadelfia durante la Guerra de Independencia.

1182. Nace San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana.

1789. Thomas Jefferson es nombrado primer secretario de Estado; John Jay primer presidente de la Corte Suprema; Samuel Osgood primer director general del servicio postal; y Edmund Randolph primer procurador general.

1815. Se firma en París el acta fundacional de la Santa Alianza por parte de Rusia, Prusia y Austria.

1897. Nace Giovanni Battista Montini, quien desde 1963 se convirtió en el Papa Pablo VI.

1933. Un huracán devasta la ciudad mexicana de Tampico dejando a su paso más de mil muertos.

1950. Tropas de Naciones Unidas recapturan Seúl (Corea del Sur) de manos norcoreanas, que la tenían en su poder luego de traspasar el paralelo 38 el 25 de junio de este año.

1960. En Estados Unidos tiene lugar el primer debate electoral jamás televisado, que es seguido por unos 85 a 120 millones de televidentes, entre los candidatos a la presidencia del país John F. Kennedy y el vicepresidente Richard M. Nixon.

- Esta fecha es institucionalizada como Día Interamericano de las Relaciones Públicas, a raíz del nacimiento de la Federación Interamericana de Relaciones Públicas (FIARP).

1983. El Presidente de los Estados Unidos se presenta a la Asamblea Genral de las Naciones Unidas con nueva propuestas sobre desarme y emplaza a la Unión Soviética a demostrar sus deseos de paz.

1984. China y Gran Bretaña acuerdan la cesión de la Soberanía sobre Hong Kong en 1997.

1983. Tiene lugar el incidente conocido como “Equinoccio de Otoño” que coloca al mundo al borde de una Guerra Termonuclear total, cuando un satélite soviético alerta que un misil balístico intercontinental estadounidense había sido lanzado desde la base de Malmstrom, en Montana (EE.UU.), y en 20 minutos alcanzaría la U.R.S.S.

2002. En Senegal, el ferry ''Le Joola'' se hunde ante la costa de Gambia, provocando la muerte a más de 950 personas.

2011. El Senado estadounidense, de mayoría demócrata, aprueba un proyecto de ley acordado con los republicanos para financiar las operaciones de la Administración hasta el 18 de noviembre y evitar así un cierre parcial del Gobierno federal.

2012. La difusión en Francia del vídeo islamófobo “La inocencia de los musulmanes”, desata la ira del mundo musulmán reabriendo las “heridas que estaban apenas cicatrizadas”.

2014. En Iguala (México), las autoridades municipales y el crimen organizado desaparecen 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

2016. En Cuba, es firmado el acuerdo de paz en La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de cincuenta años de conflicto.

2019. Citando a tres fuentes conocedoras del asunto, el diario The New York Times, revela que un “topo” de la CIA fue quien develó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, presionó a Ucrania para boicotear al ex vicepresidente, el demócrata Joseph Biden, de cara a las elecciones de 2020.