Hoy es sábado 9 de marzo de 2018.

Nacimiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez.

Efemérides Nacionales:

1817. Nace en Santo Domingo el patricio Francisco del Rosario Sánchez, hijo de Narciso Sánchez y Olalla del Rosario.

1844. la Junta Central Gubernativa remite al presidente de Haití, Charles Rivière-Hérard, la Manifestación del 16 de enero, en la cual se daban a conocer los motivos para la separación de Santo Domingo de la parte occidental de la isla.

1849. El Presidente haitiano Faustino Soulouque, instigado por naciones europeas, principalmente Francia, que había reconocido la independencia dominicana, invade el territorio nacional con un ejército de 15,000 hombres.

1858. El Congreso Constituyente crea las provincias Compostela de Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Seibo, Concepción de La Vega, y Santiago de los Caballeros.

1875. Es aprobada en Santo Domingo la novena enmienda constitucional.

1890. Muere en Santo Domingo el sacerdote Francisco Xavier Billini, fundador del colegio San Luis Gonzaga, el manicomio, la Casa de Beneficiencia y un Orfelitano, entre otras obras.

1936. Es firmado en Puerto Príncipe un tratado que pone fin al conflicto fronterizo domínico-haitiano, luego de tres años de negociación para delimitar la línea limítrofe de ambas naciones. 1936. La República Dominicana y Haití firman un tratado de fronteras.

1953. Violando los estatutos del olimpísmo internacional, el dictador Rafael Trujillo crea mediante el decreto 8878 su propio Comité Olímpico Dominicano, designando como presidente a su pariente Luis Ruiz Trujillo.

1962. La salida del país del ex presidente Balaguer y el depuesto general Pedro Rafael Santiago Rodríguez Echavarría, causan una ola de tumultos en la capital, con roturas de vitrinas en establecimientos comerciales e incendio de vehículos. El Consejo de Estado decreta Toque de Queda.

- Es puesto en posesión como nuevo jefe de la Policía Nacional, el coronel Belisario Peguero Guerrero.

1972. El presidente Joaquín Balaguer es condecorado con la Orden al mérito “Miguel Lorreindiaga”, Gran Collar, otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua.

1993. El Gobierno dominicano concede asilo político temporal a 152 cubanos que se encuentran en la isla Gran Caimán, permitiendo que ingresen al país en grupos de 35, a los que se les otorga visado de 70 días.

2001. En Chile, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones confirma el procesamiento contra el exdictador Augusto Pinochet.

2005. El bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano anuncia su retiro indefinido de la Cámara de Diputados, hasta tanto cese lo que considera “acoso” gubernamental contra ex funcionarios del pasado gobierno del ex presidente Hipólito Mejía.

2014. Fallece en Santo Domingo a la edad de 90 años el laureado pintor dominicano Guillo Pérez.

2018. La Corporación Minera Barrick anuncia la designación de la dominicana Juana Barceló como nueva presidenta de su operación Pueblo Viejo, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una empresa minera en la historia de la República Dominicana, y la primera en la multinacional canadiense.

Efemérides Internacionales:

1796. Napoleón Bonaparte contrae matrimonio con Josefina (Marie-Joséphe Tascher de la Pagerie).

1820. En España, tras la victoria de la revolución liberal, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz.

1839. Es firmado de tratado de paz entre Francia y México.

1873. En Salisbury, Maryland, EEUU, una mujer es atacada al salir de un colegio con sus cuatro hijos, por un hombre identificado como Mr. Hall, el que se suicida esa noche al lanzarse a un tren en marcha.

1876. Tropas turcas inician la masacre de los búlgaros.

1916. El líder revolucionario mexicano Pancho Villa cruza la frontera y ataca la ciudad estadounidense de Columbus (Nuevo México), matando a varios ciudadanos y destruyendo parte de la misma, siendo este el primero que se realiza a esa nación por fuerza de otro país.

1923. Lenin abandona definitivamente el poder por enfermedad.

1953. El belga Paul Henri Spaak presenta un proyecto de tratado para constituir “una Comunidad Europea de carácter político”, que “salvaguarde los derechos humanos y fundamentales, garantizar la seguridad de los Estados miembros”.

1954. El periodista Edward R. Murrow, en su programa See it now, presenta un completo reportaje acerca de los excesos cometidos por el senador Joseph McCarthy durante los interrogatorios llevados a cabo cuando era presidente del Comité de Actividades Antiamericanas.

1961. El Dalai Lama apela a la ONU para restablecer la independencia del Tibet.

2002. En Jerusalén, un terrorista palestino hace estallar en un café, la bomba que llevaba adosada a su cuerpo, causando la muerte a 11 personas y heridas otras 54.

2005. Un área de “terreno” en el planeta Marte es “bautizado” con el nombre Laika, en honor de la primera perra lanzada al espacio por la Unión Soviética, aunque no oficialmente, por los controladores de la misión del Mars Exploration Rover

- El Consejo de Seguridad de la ONU muestra su inquietud por la inestabilidad en Haití, pese a la mejora tras el despliegue de las fuerzas de la Misión de Estabilización en ese país.

2006. El presidente estadounidense George W. Bush firma la extensión de la Ley Patriota, promulgada para luchar contra el terrorismo, tras el 11-S.

2007. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llega a Brasil, en la primera parada de una gira que lo llevaría además a Colombia, Uruguay, Chile, Guatemala y México.

2008. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana las elecciones legislativas por segunda vez consecutiva, mejorando su resultado de 2004, aunque el opositor Partido Popular (PP) también avanza en número de escaños.

2015. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma una orden ejecutiva en la que declara una “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela.

- Un avión suizo propulsado por energía solar despega de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, marcando el inicio del primer intento de vuelo alrededor del mundo sin una gota de combustible fósil.