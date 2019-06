Hoy es viernes 7 de junio del 2019.

Faltan 207 días para el año 2020.

Santoral: Sagrado Corazón de Jesús. Santos: Roberto, Jeremías y Abencio.

Fiesta Nacional de Chad

Efemérides Nacionales:

1845. Mediante el decreto No. 39, se establece que un ministro Secretario de Estado dirija el Ejército de Tierra, la Armada Nacional y la Guardia Cívica.

1864. Juan Pablo Duarte sale por última vez del país para cumplir una misión diplomática junto al doctor Melitón Valverde Fernández, en varias naciones sudamericanas.

1874. El Presidente Ignacio María González envía a Haití a José Gabriel García, Emiliano Tejera Penson, Carlos Nouel Pierret y Juan Bautista Zafra, para concertar un tratado con el Presidente Nissage Saget que ponga fin a los rozamientos en la frontera.

1900. El presidente Juan Isidro Jiménez emite el decreto 4002, mediante el cual designa con el nombre de Peña, el puesto cantonal de Tamboril, provincia Santiago, en honor del general Gerónimo de Peña.

1926. El vicepresidente Federico Velásquez, en abierta confrontación con el presidente Horacio Vásquez, denuncia, en una comunicación al Secretario de Estado estadounidense, que el jefe de la Guardia Nacional, Rafael Trujillo, utiliza ese cuerpo armado en asuntos políticos.

1961. El general Ramfis Trujillo envía una comunicación al Presidente Balaguer, en la que le expresa el respaldo de las Fuerzas Armadas a su Gobierno, luego de producirse un comunicado del Poder Ejecutivo, advirtiendo que no tolerará arbitrariedades de las autoridades contra de la población.

- El presidente y el secretario general del PRD, Juan Bosch y Ángel Miolán, convocan las seccionales de distintos países a la reunión del Comité Político, para analizar la nueva situación del país, tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, perpetrado el 30 de mayo.

1973. Se asila en la embajada de Chile, “el guerrillero solitario”, Toribio Peña Jáquez.

2016. Tras once días de huelga de hambre, los candidatos opositores por distintos partidos políticos (Dio Astacio, Claudio Caamaño y Rafael Rosso) levantan la huelga de hambre que mantuvieron por 11 días, pero anuncian no acataran otra medida que no sea nuevas elecciones.

2017. El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Antonio Ortega Polanco, dicta medidas de coerción en contra de todos los imputados del caso de los sobornos de Odebrecht, siendo la medida más severa contra el empresario Ángel Rondón Rijo, quien deberá permanecer en la Penitenciaría de La Victoria por un año.

2018. La Procuraduría General acusa y solicita juicio de fondo contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez, a los que implica de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la asignación de obras. También anuncia la exclusión del expediente a César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio Cesar Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco y Radhamés segura, “por no haber encontrado pruebas que los vincularan al caso”.

- El presidente Danilo Medina anuncia al país la instalación de un sistema de teleférico que se extenderá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte en la estación del Metro María Montez, hasta Los Alcarrizos y la prolongación de la avenida 27 de Febrero con la comunidad de Manuguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

Efemérides Internacionales:

1492. Mediante documento expedido por los Reyes Católicos, Alonso Fernández de Lugo obtiene permiso para conquistar en la isla de La Palma, en Canarias.

1494. Es firmado el Tratado de Tordesillas, mediante el cual Castilla y Portugal establecen un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo, en un meridiano situado 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

1498. Cristóbal Colón zarpa en su tercer viaje hacia América.

1595. Los corsarios ingleses Amyas Preston y George Somers asaltan y queman la ciudad de Caracas, Venezuela.

1640. Comienza la sublevación de Cataluña, durante la cual las turbas asesinan al conde de Santa Coloma y Virrey, iniciándose así una guerra que no terminó hasta 1652.

1755. Un terremoto en el norte de Persia ocasiona más de 40.000 víctimas.

1776. Richard Henry Lee, de Virginia, presenta al Segundo Congreso Continental una resolución según la cual las colonias “son y, por derecho, deben ser Estados libres e independientes”.

1783. El volcán Laki, en Islandia, comienza una erupción de 8 meses que matará al 20 % de los islandeses y en los dos años siguientes causará una gran hambruna, que dejará un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo.

1808. El ejército francés vence a las fuerzas españolas y entra en Córdoba donde realiza un sanguinario saqueo de la ciudad.

1880. En el marco de la Guerra del Pacífico se libra la Batalla de Arica, en que el ejército chileno vence al peruano y se anexa la ciudad peruana de Arica.

1905. Noruega disuelve su unión con Suecia.

1929. En Roma (Italia), la Ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano.

1999. En La India, un tribunal condena a ocho directivos de la empresa estadounidense Union Carbide a dos años de prisión y a pagar unos US$10,600 por “El Desastre de Bhopal”, causado por un escape de isocianato de metilo gaseoso en una fábrica de pesticidas de esa empresa, que causó la muerte de más de 20,000 personas.

- En la Ciudad de México es asesinado el conductor y humorista Paco Stanley siendo su homicidio el más impactante del espectáculo mexicano, causando una severa oleada de críticas y protestas de los medios y la población hacia el gobierno del Distrito Federal ante la violencia que se vive en la ciudad.

2013. En Estados Unidos, los diarios “The Washington Post” y “The Guardian” revelan la utilización, por parte de los servicios de inteligencia, de dos programas de espionaje telefónico y en Internet.

1914. En Panamá, el transatlántico estadounidense Alliance, de 40,000 toneladas, realiza la primera travesía de prueba del Canal de Panamá, cruzándolo del océano Atlántico al Pacífico.

1915. Mediante decreto legislativo se oficializa el nombre de “República de El Salvador” en sustitución de “República del Salvador”.

1942. Concluye la Batalla de Midway durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fuerzas aeronavales estadounidenses impiden el intento japonés de invadir el atolón de Midway.

1967. Los israelíes ocupan Jerusalén oriental y recuperan el Muro de Los Lamentos.

1968. En España, es asesinado el guardia civil José Pardines Arcay, considerado como la primera víctima del grupo terrorista ETA.

1971. El Alto Mando militar norteamericano revela que en los 10 años de la guerra EEUU-Vietnam, las bajas totalizaban 850,000 soldados: 700,000 norvietnamitas, 110,000 sudvietnamitas y 40,000 norteamericanos.

- El profesor Choh-Hao-Li, de la Universidad de California (EE UU), consigue sintetizar, tras largas investigaciones, la hormona del crecimiento humano.

1981. Aviones israelíes bombardean una planta nuclear iraquí.

2000. El juez federal Thomas Penfield Jackson propone dividir Microsoft en dos empresas para evitar que actúe como monopolio en el mercado de programas informáticos.

2001. El expresidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación ilícita.

2006. El Consejo de Europa implica a catorce países europeos en los vuelos de la CIA que trasladaron a sospechosos de terrorismo secuestrados para ser interrogados en terceros países.

2007. Costa Rica decide descontinuar sus relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) para iniciarlas con la República China Popular.

2016. La aspirante a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, logra alcanzar los 2,383 delegados que la elegirán como candidata en la convención del partido en julio, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

2018. El nuevo Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, toma posesión a sus 11 ministras y 6 ministros, centrados en trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, la integración europea y el progreso de España.

- Asciende a 109 el número de fallecidos tras la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, tras el hallazgo de un cadáver y la muerte de un hombre en un hospital debido a las graves quemaduras.