Tendrás que renunciar a una costumbre que llevas mucho tiempo cultivando, y que te costará no pocos esfuerzos abandonar. Lo más probable es que se trate de un hábito nocivo, poco saludable. No es necesario recordarte lo que advierten las autoridades sanitarias sobre algunas sustancias.

Te vas a levantar con un ánimo muy bueno para afrontar el día. No te eches atrás con ese pequeño imprevisto de la mañana y sigue con el espíritu optimista y alegre con el que has amanecido. Buena suerte con las compras.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

No te involucres en cosas que no te atañen en lo más mínimo, por muy fuerte que sea el impulso de meterte donde no te llaman. Es posible que tus opiniones sean muy interesantes, pero quizás no sea el mejor momento para exponerlas.