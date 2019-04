Horóscopo de hoy 02 de abril de 2019

No tendrás apenas tiempo para tus cosas más personales en esta jornada, te espera una especie de aluvión de trabajo del que no podrás salir en muchas horas. Recibirás ayuda extra, pero también podrías pedir mejoras económicas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Si ya has tomado una decisión sobre tus sentimientos, no te dejes llevar por consideraciones que obedecen a otro tipo de intereses, aunque sean hechas desde el afecto. No mires alrededor si has tomado partido por tu propia felicidad.