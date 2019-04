Horóscopo de hoy 03 de abril de 2019

La independencia que tanto te gusta te puede ocasionar problemas por no ser bien entendida por tu pareja, que puede sentirse confundida; tendrás que encajar muy bien y rápidamente las piezas del puzle para no perder ninguna de las dos cosas.

No te enfades con tu pareja o con un ser querido porque haya estado ocultándote algo que te afecta. Creía estar actuando correctamente, para no darte más complicaciones. Aprovecha tu tiempo libre para dar un paseo y oxigenar la relación.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Tu creatividad y tu olfato para los negocios pueden traerte ingresos extra en un día como hoy si no andas perezoso y estás atento a las oportunidades. Si has descansado bien y estás en forma, no tienes excusa para no triunfar.