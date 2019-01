Horóscopo de hoy 05 de enero de 2019

Un traslado o mudanza puede tenerte en jaque durante toda la jornada. Puede que no sea el momento adecuado para llevar a fin tus propósitos profesionales; céntrate en el presente que son tiempos de incertidumbre en tu empresa.

Desarrollarás muy buenas relaciones sociales que te beneficiarán profesionalmente y mejorarán tu inestable situación financiera. Salir del aislamiento en el que estabas sumido, ha sido lo más positivo y saludable que has hecho nunca.

Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, no será reconocida por los demás. Procura cuidar tu salud, corres el riesgo de resfriarte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Buen momento pare desarrollar tus planes más complicados; encontrarás las amistades, socios o aliados precisos que necesitas ahora, pero procura no ligarte demasiado a ellos para no caer en una dependencia que no será de tu interés en el futuro.