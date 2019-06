Horóscopo de hoy 07 de junio de 2019

Deberá iniciar ahora una nueva etapa, en la que, en circunstancias ideales, dedicarás más tiempo a cuidarte, tanto por dentro como por fuera, y eso redundará en beneficios para todos los aspectos de tu vida. No hagas pereza.

Si no te tomas las cosas con más calma, arrastrarás enfermedades asociadas a la tensión propia de las malas épocas, como gastritis, colon irritable o trastornos alimenticios, porque tenderás a comer de forma compulsiva para aliviar tus tensiones.

Aunque los negocios o inversiones te han funcionado muy bien, debes ser más precavido y no correr riesgos ni sobrepasar límites innecesariamente. Tu situación sentimental mejora según avanza la semana; no descuides los detalles ahora.

Tal vez necesites echar el freno y replantearte tus metas, si no llegas a distinguir hacia dónde debes dirigir tus esfuerzos en unos meses de tu vida que pueden ser cruciales para tu futuro.

Facilidades para liquidar todo tipo de deudas y para cumplir con los objetivos económicos que te has marcado. A estas alturas de mes el presupuesto doméstico va según lo previsto y los gastos extraordinarios están controlados.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Aunque has esperado mucho tiempo la llegada del que crees tu amor definitivo, puede que estés inmerso en un error que no te interesa nada en estos momentos. Explora tus auténticos sentimientos y no te engañes por más tiempo.