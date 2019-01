Horóscopo de hoy 08 de enero de 2019

Ten un poco de precaución en estos momentos profesionales si no quieres exponerte a quedar en evidencia. Acepta sólo los proyectos que sabes que entran dentro de tus posibilidades, y no prometas cosas que sabes que no vas a poder cumplir.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Te llegarán noticias de una persona cercana a las que no podrás dar crédito, y realmente no deberías hacerlo hasta no hablar con ella. No te precipites en conclusiones negativas y espera un tiempo prudencial.