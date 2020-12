Horóscopo de hoy 1 de diciembre de 2020

Te levantarás con ganas de hacer un montón de cosas, pero algo te va hacer entrar en un estado de cierta apatía. No se trata de nada importante, pero sí de algo que a ti te afecta mucho.

Procura revisar las cuentas y cuida los gastos porque la economía no es lo tuyo y los tiempos no son muy boyantes. Posibilidad de encontrar trabajo si lo buscas o de mejorar si ya lo tienes. Aprovecha la buena racha para ampliar relaciones.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

No tendrás en estos momentos mucha suerte en los negocios de cierto riesgo o que necesiten de inversiones a largo plazo. En cualquier caso, no inviertas en nada que no conozcas mínimamente, porque estará abocado al fracaso.