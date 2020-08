Horóscopo de hoy 10 de agosto de 2020

Centrarás tu interés inicial esta semana en la salud, que aunque no sufre ningún altibajo importante, sí que da tenues síntomas que deberás vigilar y no minimizar para vivir con tranquilidad estos días.

Las cosas comienzan a aclararse para poner en marcha algún negocio que tenías en mente hace tiempo: tu sentido del deber, tu diplomacia y tu perseverancia harán el resto. Eso sí, afróntalo con optimismo: aunque los primeros momentos sean complicados, no debes caer en el abatimiento.

La inestabilidad acecha tu vida sentimental: sentimientos que se tambalean y que revuelven todo lo que tienen alrededor. Un cóctel interior que servirá para aclarar asuntos que no considerabas importantes pero que sí que lo son.

Después de un fin de semana un tanto movido, lo mejor es que mantengas la tranquilidad y no tomes hoy decisiones significativas; tómate las cosas con calma y procura tener la mente lo más relajada posible.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Buenos augurios laborales; recibirás las noticias y los cambios que esperabas y notarás sus efectos de inmediato. En lo sentimental, deberás evaluar los pros y los contras de una decisión que has tomado. Seguro que no te has equivocado.