Horóscopo de hoy 10 de diciembre de 2021

Tu faceta profesional se complica poco a poco y hoy tal vez te veas organizando un viaje de trabajo que no esperabas hasta hace poco. Intenta buscar las cosas positivas de estos desplazamientos, aunque sólo sea la gastronomía.

Hay algunas cosas a tu alrededor con las que no estás de acuerdo, pero tendrás que tomártelo con calma y templar los ánimos. Con un poco de mano izquierda conseguirás mucho más que con la bronca, especialmente si tienes gente a tu cargo.

Últimamente te falta la fuerza de voluntad necesaria para lograr eso que te has propuesto desde hace tiempo. Recupera el tu instinto de lucha y todo te saldrá como deseas. Las flores te atraerán suerte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

La salud te va a dar un pequeño aviso de que no anda del todo bien. En principio puede que no sea más que un pequeño resfriado, pero finalmente puede convertirse en algo peor si no lo atacas a tiempo. Cuidado con el coche, es preferible que viajes en transporte público.