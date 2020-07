Horóscopo de hoy 10 de julio de 2020

Las relaciones sociales no serán hoy tu fuerte. Procura pasar desapercibido si te ves envuelto en alguna reunión de compromiso, porque tu cabeza estará en otro lado y podrías meter la pata con facilidad, aunque un mal día lo tiene cualquiera.

La lentitud de tu mente hará que el despiste sea la tónica general del día. Tu actitud interesada y tu disposición no impedirá que tropieces una y otra vez y que la caída llegue inevitablemente al final. Buen momento para retomar el contacto con viejas amistades.

Surge un viaje profesional que te ha tomado por sorpresa completamente. A pesar de no estar en tu agenda, lo vas a abordar como si de una aventura se tratara. El espíritu de bohemio que llevas dentro, lo respirarás por todos tus poros.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Estás necesitado de afecto, pero eso no significa que no puedas disponer de quienes te rodean como te plazca. No seas posesivo, deja que cada cual haga su vida libremente. Si de verdad es una amistad que merece la pena, estará contigo cuando realmente lo necesites.