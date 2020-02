Horóscopo de hoy 11 de febrero de 2020

En general, sueles escuchar a las personas, aunque hoy será un día en que te pondrán a prueba sobradamente. Posiblemente algunos asuntos que te cuenten no te gusten, por lo que tendrás que cortar por lo sano con algún tipo de gente.

Las cosas de palacio van despacio, como dice el viejo adagio, por eso tendrás que tener paciencia con tu pareja si estáis en el momento culminante de tomar una decisión importante. Si las cosas no se maduran, las prisas serán contraproducentes.

Buen momento para cambiar algunas cosas de tu hogar, pequeñas reformas o cambios de mobiliario; encontrarás ideas y creatividad a raudales, muy necesarias para no derrochar el dinero en un momento de crisis.

Mantente firme en las decisiones que tomes estos días. No te dejes influenciar por nada negativo sobre todo en el trabajo, donde aparecerán todo tipo de contratiempos. Acudirán a ti en busca de consejo; tu trayectoria profesional será decisiva.

El panorama se muestra complicado en el trabajo, pero tendrás que enfocarlo con resolución y sangre fría. Tienes muy claras tus competencias y hasta dónde puedes llegar, así es que no te dejes impresionar por la presión de tus jefes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

La unión con tu familia y seres queridos pasa a hora a primer plano. También estará especialmente sensible tu lado más espiritual: no te enredes buscando fantasmas donde no los hay, y trata de ser un poco más pragmático.